Top 10 cei mai mari consumatori de bere din Europa

10. Slovacia

Consumul anual de bere per capita: 84,1 litri

Procentul deţinut de bere în total consum de alcool: 36%

Companii producătoare: 11

Contribuţia la bugetul statului: 216 mil. euro



9. Luxemburg

Consumul anual de bere per capita: 84,4 litri

Procentul deţinut de bere din total consum de alcool: 14%

Companii producătoare: nedisponibil

Contribuţia la bugetul de stat: nedisponibil

8. Finlanda

Consumul anual de bere per capita: 85 de litri

Procentul deţinut de bere în total consum de alcool: 46%

Companii producătoare: 20

Contribuţia la bugetul de stat: 1,14 mld. euro

7. Danemarca

Consumul anual de bere per capita: 89,9 litri

Procentul detinut de bere in total consum de alcool: 45%

Companii producatoare: 120

Contributia la bugetul de stat: 889 mil. euro



6. Belgia

Consumul anual de bere per capita: 93 de litri

Procentul deţinut de bere din total consum de alcool: 57%

Companii producătoare: 135

Contribuţia la bugetul de stat: 1,9 mld. euro

5. Marea Britanie

Consumul anual de bere per capita: 99 de litri

Procentul deţinut de bere în total consum de alcool: 43%

Companii producătoare: 667

Contribuţia la bugetul de stat: 13,3 mld. euro



4. Austria

Consumul anual de bere per capita: 108,3 litri

Procentul deţinut de bere în total consum de alcool: 53%

Companii producătoare: 173

Contribuţia la bugetul de stat: 1,4 mld. euro

3. Germania

Consumul anual de bere per capita: 115,8 litri

Procentul deţinut de bere în total consum de alcool: 53%

Companii producătoare: 1.319

Contribuţia la bugetul de stat: 12,4 mld. euro

2. Irlanda

Consumul anual de bere per capita: 131,1 litri

Procentul deţinut de bere din total consum de alcool: 53%

Companii producătoare: 26

Contribuţia la bugetul de stat: 1,48 mld. euro



1. Cehia

Consumul anual de bere per capita: 156,9 litri

Procentul deţinut de bere în total consum de alcool: 57%

Companii producătoare: 128

Contribuţia la bugetul de stat: 676 mil. euro

