Tot consumul de gaze al Republicii Moldova este acoperit acum de România

Exportul de gaze către Republica Moldova a tot crescut, în ultima săptămână, și acoperă acum întreaga capacitate a interconectorului Iași – Ungheni precum și întregul consum de gaz din prezent al țării vecine.

5,6 milioane de metri cubi au ajuns să treacă azi pe sub Prut, iar capacitatea gazoductului este de 1,5 miliarde metri cubi pe an. Tot consumul anual al moldovenilor este de circa 1 miliard de metri cubi, adică o medie de aproape 3 milioane de metri cubi pe zi. Vecinii consumă acum 5,6 milioane metri cubi pentru că am intrat în sezonul rece.

Moldova este total dependentă de România, în domeniul aprovizionării cu gaze, atât în ce privește importul direct, cât și pentru că oferă spațiu de stocare în depozitele subterane de gaze. Mai mult, și rețeaua de distribuție a basarabenilor este, de doi ani, operată de Transgazul românesc.

Consumul României de gaze a ajuns la peste 30 de milioane de metri cubi, atât pe fondul încălzirii individuale a gospodăriilor, dar și pentru că a început injecția agentului termic în rețeaua de distribuție. Se vede acest lucru din producția termocentralelor pe gaze, care ajunge, și chiar depășește uneori, la 1.500 MW.

Importurile pe ruta bulgară continuă, la o valoare constantă de 12.-13 milione de metri cubi și, de la începutul acestei săptămâni, am început să importăm și din Ungaria cantități relativ mici, până într-un milion de metri cubi. Până acum, trimiteam noi gaze vecinilor, în fapt, un tranzit pe care Transgaz îl asigura pentru companiile ungare interesate.