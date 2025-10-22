Două rafinării cu legături rusești din Ungaria și România, afectate de incendiu și explozie în aceeași zi

Două rafinării importante din Europa au fost afectate de o explozie și un incendiu într-un interval de câteva ore. Prima, situată la Százhalombatta, la sud de Budapesta, Ungaria, a fost cuprinsă de flăcări în seara zilei de 20 octombrie. Cea de-a doua, Petrotel-Lukoil din Ploiești, România, a suferit o explozie în aceeași zi, la prânz. Ambele rafinării au legături cu Rusia.

Incendiul de la prima rafinărie din Ungaria a fost stins rapid de pompieri, fără victime raportate. La Ploiești, explozia a dus la rănirea gravă a unui muncitor, care a suferit leziuni la picior și cap. Acesta a fost transportat urgent la terapie intensivă. Rafinăriile Százhalombatta și Petrotel-Lukoil sunt printre cele mai mari din țările lor și sunt legate, direct sau indirect, de Rusia.

Rafinăria din Százhalombatta este singura mare instalație de acest tip din Ungaria și rafinează în special petrol rusesc. Aceasta este o situație rară în Uniunea Europeană, unde multe țări au redus importurile de petrol și gaze din Rusia după începerea conflictului din Ucraina.

În România, rafinăria Petrotel-Lukoil face parte din grupul petrolier Lukoil, o mare companie din Rusia. În timp ce multe ţări europene reduc importurile de energie din Rusia, Ungaria şi-a mărit cotele, invocând lipsa unor alternative viabile. Printre ele, România încă permite activități ale companiilor rusești, inclusiv la Petrotel-Lukoil și alte filiale Lukoil.

O anchetă este în desfăşurare în ambele ţări pentru a determina cauzele incidentelor. Ipoteze precum o acțiune deliberată, o eroare umană sau o defecțiune tehnică nu au fost încă excluse. Cele două incidente au avut loc imediat după ce miniștrii energiei din UE au semnat un acord care prevede interzicerea totală a importurilor de gaz rusesc până la 1 ianuarie 2028, deși acesta mai trebuie negociat cu Parlamentul European.

In prezent, aproximativ 20% din gazul achiziționat de Europa este de proveniență rusească. Cu toate acestea, Ungaria și Slovacia au obținut derogări pentru a continua achizițiile, fiind reticente în a se rupe de Rusia.

Un comunicat al rafinăriei Petrotel-Lukoil din Ploiești menționează că incidentul a avut loc în timpul unor lucrări gestionate de o firmă contractantă. A avut loc o explozie locală în sistemul de canalizare industrială, care a dislocat capacul unui canal. Un angajat rănit a fost transportat la spitalul județean, fiind conștient și în stare stabilă.

Echipele de intervenție au acționat pentru a preveni situații similare și a investiga cauzele. Conform datelor preliminare, nu s-au înregistrat daune asupra mediului sau impact major asupra activităților rafinăriei. Starea muncitorului rănit a fost raportată ca stabilă, acesta fiind în afara oricărui pericol.