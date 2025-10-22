Costiuc, întrebare „sportivă” lui Stoianoglo: Când ați fost PG, de ce nu i-ați închis pe cei are au furat miliardul, poate nu aveați concurenți la șefia Parlamentului

Liderul formațiunii „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, i-a adresat o întrebare cu tentă „sportivă” lui Alexandr Stoianoglo, candidat al fracțiunii „Alternativa” la funcția de președinte al Parlamentului.

„Domnul Stoianoglo, avem o întrebare sportivă. Dumneavoastră, în calitate de procuror general, de ce nu v-ați făcut munca cinstit și nu i-ați închis pe cei care au furat miliardul? Poate azi erați unicul candidat și nu aveați concurență la șefia Parlamentului”, l-a întrebat Costiuc.

„Eu am fost primul PG care am pornit procesul de furtul miliardului, și cât am fost în funcție în fiecare lună a fost expediat câte un dosar penal în judecată. Și, apropo, domnul Plahotniuc a fost pus tot sub această învinuire anume de mine”, a declarat Stoianoglo.