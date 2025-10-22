Usatîi: „Cu Grosu e clar. Mămunea mi-a zis să mă feresc de cei mărunței și cu buzele subțiri”

Liderul fracțiunii „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a ironizat procedura de alegere a președintelui Parlamentului, sugerând că procesul este lipsit de sens în condițiile în care Igor Grosu are deja susținerea majorității parlamentare.

În plenul Parlamentului, Renato Usatîi l-a întrebat pe Alexandr Stoianoglo, candidatul blocului „Alternativa” la șefia Legislativului, de ce a acceptat să candideze împotriva lui Igor Grosu.

„Domnule Stoianoglo, astăzi participați în calitate de contracandidat. Noi ce, imităm lupta cu guvernarea? Care este sensul, totul e clar? Domnul Grosu și-a pus și pozele la neamuri în cabinet. Nici nu le-a scos pe cele vechi și a adăugat noi. Care e sensul la lupta aceasta? Cu domnul Grosu totul e clar. Mămunea mi-a zis să mă feresc de cei mărunței și cu buzele subțiri”, a declarat Renato Usatîi.