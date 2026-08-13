Câți milionari sunt în Republica Moldova și câți ani are cel mai tânăr

În anul 2025, 9.643 de persoane din Republica Moldova au declarat venituri mai mari de 1 milion de lei fiecare. În total, acestea au acumulat 32,8 miliarde lei și au plătit impozite în sumă de 2,3 miliarde lei. Cel mai mare venit declarat de o singură persoană a fost de 169,6 milioane de lei.

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, cea mai tânără persoană din categoria milionarilor moldoveni are 16 ani, iar cea mai vârstnică – 88 de ani. Totodată, majoritatea milionarilor – 6.622 – sunt bărbați, iar 3.021 – femei.

Câte persoane au declarat venituri de peste 1 milion de lei, în funcție de vârstă

Totodată, în anul precedent, 5.005 contribuabili au declarat venituri cuprinse între unu și două milioane de lei, 2.992 de persoane au raportat venituri între două și patru milioane de lei, iar 698 – între patru și șase milioane de lei. Alți 464 de contribuabili au declarat venituri între șase și zece milioane de lei, iar 484 de persoane au raportat venituri de peste zece milioane de lei.

În anul 2024, 8.019 persoane au declarat venituri mai mari de un milion de lei fiecare.