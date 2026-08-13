Focuri de armă lângă Congaz: Un tânăr, împușcat pe un câmp, se zbate între viață și moarte, iar o tânără – rănită la umăr. Suspectul, căutat de poliție

Un incident cu foc de armă s-a produs aseară, în apropiere de Congaz. Doi tineri, de 20 și 22 de ani, au fost răniți, după ce o persoană necunoscută ar fi tras asupra lor. Tânărul a fost rănit grav în torace și a ajuns la terapie intensivă, iar tânăra a suferit o contuzie la umăr, anunță Poliția.

„Aseară, doi tineri, de 20 și 22 de ani, se aflau într-o zonă de câmp, în apropierea localității Congaz, când asupra lor ar fi fost efectuat un foc de armă.

Tânărul a suferit o plagă gravă în regiunea toracică și a fost internat în secția de terapie intensivă a Spitalului Raional Comrat. Tânăra a suferit o contuzie la umărul stâng.

În urma verificărilor efectuate până la acest moment, polițiștii au stabilit că arma din care ar fi fost efectuat focul este, cel mai probabil, una cu țeavă ghintuită, utilizată preponderent de braconieri.

Una dintre versiunile de bază examinate de anchetă este că cei doi tineri ar fi putut fi confundați cu animale în momentul efectuării împușcăturii.

Pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru tentativă de omor. Polițiștii continuă acțiunile de investigație pentru identificarea persoanei care a efectuat focul de armă și stabilirea tuturor circumstanțelor.

Persoanele care dețin informații relevante sunt rugate să apeleze 112”, se arată într-un comunicat emis de Poliția Națională.