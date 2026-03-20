Criza de la Durlești se agravează: Grădinițele riscă să rămână fără alimente

Criza administrativă de la Durlești se adâncește, după ce activitatea Primăriei a fost grav afectată de arestarea primăriței și a adjunctului acesteia într-un dosar de escrocherie. De această dată, blocajul instituțional pune în pericol aprovizionarea cu alimente a celor trei grădinițe din oraș.

Responsabilii din sistemul educațional avertizează că rezervele sunt limitate. Directoarea Grădiniței nr. 2 din Durlești, Olga Roșca, spune că instituția mai dispune de provizii doar până la sfârșitul lunii.

„Sperăm că vom fi susținuți de Ministerul Finanțelor și problema va fi rezolvată. Avem provizii până la sfârșitul lunii. Stocul nu este mare, pentru că respectăm regulamentul”, a declarat aceasta.

Blocajul este cauzat de imposibilitatea efectuării plăților prin Trezoreria de Stat. Contabila Primăriei Durlești, Liubovi Popa, afirmă că actele necesare au fost semnate de primărița Eleonora Șaran din Penitenciarul nr. 13, unde se află în arest preventiv, însă acestea nu au fost acceptate.

„Am transmis solicitări repetate, însă nu am primit răspuns oficial. Ni s-a spus verbal că nu se știe cum poate fi soluționată situația, întrucât nu este acceptată semnătura fără format electronic. Am fost nevoiți să înregistrăm oficial documentele, deoarece semnătura olografă nu a fost anulată printr-un act legal”, a precizat contabila.

Între timp, locuitorii orașului spun că nu au mai întâlnit un asemenea blocaj la nivelul administrației locale și cer soluții rapide.

Reprezentanții Ministerului Finanțelor au declarat că situația este analizată, iar actele necesare pentru deblocarea plăților vor fi semnate în cel mai scurt timp. Purtătoarea de cuvânt a instituției, Cristina Nicolau, a menționat că este vorba despre o situație excepțională, care afectează direct copiii din grădinițe.

De menționat că, la sfârșitul lunii februarie, opt persoane, inclusiv conducerea orașului Durlești, au fost reținute într-un dosar de escrocherie cu terenuri. Primărița Eleonora Șaran și viceprimarul Mihai Enachi se află în arest preventiv, fiind suspectați că ar fi cumpărat terenuri la prețuri subevaluate și le-ar fi revândut ulterior la valori mult mai mari. Prejudiciul estimat în dosar este de aproximativ 15 milioane de lei.