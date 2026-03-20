Presupusa amantă a lui Vartic a fost audiată în dosarul decesului Ludmilei

Aura Zbereanu a fost audiată în cadrul anchetei privind decesul Ludmilei Vartic. Informația a fost confirmată pentru Unimedia.info de avocata femeii, despre care mai multe surse au scris că ar fi iubita lui Dumitru Vartic.

„La moment, am depus mai multe plângeri privind anumite informații care defăimează clienta mea. Am înțeles că există scurgeri din dosar, motiv pentru care am depus și o plângere suplimentară. Când vom avea rezultatele, vom ieși public, însă la acest moment nu oferim declarații sub nicio formă. Se vehiculează informații false”, a declarat avocatul Aurei Zbereanu, Ludmila Goncearenco.

Totodată, întrebată de Unimedia.info dacă clienta sa a fost audiată în dosar, aceasta a ezitat pentru câteva momente, după care a confirmat.

În ceea ce privește informația dacă este sau nu Aura Zbereanu în țară, ea a declarat că nu poate oferi vreun răspuns, cel puțin în viitoarele două săptămâni.

La mai bine de două săptămâni de la moartea suspectă a Ludmilei Vartic, soțul acesteia a avut prima apariție publică. Îmbrăcat în negru și citind de pe o foaie, Dumitru Vartic a publicat un mesaj video în care solicită „empatie” și respinge ca nefondate toate acuzațiile care îi sunt aduse.

Ludmila Vartic și-a pierdut viața în dimineața de 3 martie, după ce s-ar fi aruncat în gol de la etajul superior al unui bloc de locuințe din Chișinău. Tragedia s-a produs în jurul orei 07:00, pe strada Calea Orheiului, sectorul Râșcani al Capitalei.

Decesul femeii, în vârstă de 39 de ani, a fost cauzat de o cădere de la înălțime, a declarat, pe 11 martie, ministrul Sănătății, Emil Ceban. „Certificatul de deces a fost eliberat personal soțului, care a venit cu buletinul său și buletinul decedatei la data de 4 martie”, a precizat oficialul.

Dezvăluiri șocante despre o spitalizare anterioară a Ludmilei Vartic din luna noiembrie au fost publicate pe rețelele sociale. „Când au adus-o, era bătută și părul îi fusese smuls din cap. Avea coastele rupte. Sunt persoane care pot spune asta și în fața legii”, se arată într-un mesaj publicat online și răspândit masiv. La scurt timp după apariția acestor informații, responsabilii de la Spitalul Hâncești au respins acuzațiile.

Dumitru Vartic a depus o plângere la Poliție pe numele Minodorei Calistru-Prisacu, invocând răspândirea de „informații false și defăimătoare”, după dezvăluirile despre o spitalizare anterioară a soției lui.

Directorul Spitalului Raional Hâncești, Petru Ciubotaru, a depus cerere de demisie, pe fonul scandalului cu decesul Ludmilei Vartic. Declarația a fost făcută de ministrul Sănătății, Emil Ceban.

Președinta Consiliului Raional Hâncești, Nicoleta Moroșanu, a solicitat demisia vicepreședintelui Dumitru Vartic, soțul educatoarei, ca urmare a circumstanțelor morții cutremurătoare și acuzațiilor din spațiul public.

Și vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a cerut demisia lui Dumitru Vartic din Partidul Acțiune și Solidaritate, după decesul soției sale.