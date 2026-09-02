Tragedia de la Măgdăcești. Plugaru: Copiii sunt în grija rudelor și primesc sprijin

Copiii rămași fără părinți în urma tragediei de la Măgdăcești beneficiază de sprijin psihologic și social, iar în prezent se află în grija rudelor. Pe termen lung, autoritățile urmează să decidă asupra formei de plasament, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.

Potrivit oficialei, reprezentanții serviciilor sociale au intervenit încă din primele zile după producerea tragediei.

„Referitor la cazul de la Măgdăcești, un caz tragic, de altfel noi, prin intermediul asistenței sociale, oferim suport copiilor care au rămas fără părinți. Chiar în prima zi, ieri și astăzi, îi vizitează psihologul din asistența socială împreună cu specialistul în protecția drepturilor copiilor”, a declarat Natalia Plugaru.

Ministra a precizat că, în prezent, copiii sunt plasați în grija rudelor și beneficiază de îngrijire și sprijin emoțional.

„Pe termen lung, vom determina deja care va fi plasamentul acestor copii, dar cel mai probabil, rudele și-au manifestat dorința ca copiii să rămână, să fie crescuți de cineva din rude. Cine anume, deja vom preciza pe parcurs”, a spus ministra Muncii și Protecției Sociale.

Natalia Plugaru a menționat că autoritățile vor continua să monitorizeze situația copiilor și să stabilească soluția de plasament în funcție de necesitățile acestora și de opțiunile familiei.