Tragedie la Cantemir: O fetiță de 14 ani s-a înecat într-un bazin din curtea casei

O fetiță de 14 ani s-a înecat într-un bazin cu apă din curtea casei. Tragedia s-a produs sâmbătă după-amiază, în jurul orei 15:30, în localitatea Cârpești, raionul Cantemir.

Autoritățile au fost alertate de tatăl copilei, un bărbat în vârstă de 39 de ani, care a solicitat intervenția serviciilor de urgență.

La fața locului a intervenit un echipaj de ambulanță, însă, din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața și au constatat decesul.

Oamenii legii au inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.