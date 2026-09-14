Tragedie la Ungheni: Un tânăr de 20 de ani a murit pe loc, după ce s-a izbit cu motocicleta într-o mașină parcată. Băiatul nu avea permis

Un tânăr de 20 de ani a murit în urma unui grav accident rutier produs aseară, 13 septembrie, în satul Cornova, din raionul Ungheni. Potrivit poliției, acesta nu deținea permis de conducere și se afla la ghidonul unei motociclete când s-a izbit de o mașină parcată pe partea stângă a drumului.

„Poliția din Ungheni cercetează circumstanțele producerii unui grav accident rutier, care a avut loc aseară, în jurul orei 20:20, în satul Cornova.

Preliminar, oamenii legii au stabilit că un tânăr de 20 de ani, care nu deținea permis de conducere, se deplasa la ghidonul unei motociclete de model „KAYO”, pe strada centrală din satul Cornova.

Acesta ar fi pierdut controlul asupra motocicletei, iar ulterior s-ar fi tamponat în partea din spate a unui automobil care era parcat pe partea stângă a carosabilului.

În urma impactului, motociclistul a suferit multiple traumatisme și a decedat la fața locului.

Polițiștii documentează cazul pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului”, se arată într-un comunicat emis de Poliția Națională.