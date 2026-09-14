Peter Magyar anunță schimbarea regulilor privind adopția pentru cuplurile homosexuale

Guvernul Ungariei va modifica legislația adoptată în 2020 de fostul Guvern al lui Viktor Orban, care interzicea practic adopția de către cuplurile homosexuale, a declarat sâmbătă premierul Peter Magyar, potrivit Reuters.

În Ungaria, stat membru al Uniunii Europene, adopția de către cupluri de bărbați sau femei homosexuale era posibilă până la sfârșitul anului 2020 dacă unul dintre parteneri depunea cererea în calitate de persoană singură.

În baza legii adoptate în 2020 de partidul de dreapta Fidesz al lui Orban, persoanele singure trebuiau să obțină aprobarea ministrului pentru afaceri familiale pentru cererile lor de adopție, ceea ce a echivalat cu o interdicție de facto.

Magyar l-a înlăturat pe Orban după 16 ani, în urma unei victorii electorale zdrobitoare în aprilie. Schimbarea sistemului de adopție ar reprezenta o măsură semnificativă pentru restabilirea drepturilor LGBTQ.

„Putem afirma fără echivoc că vom schimba acest sistem: nu ministrul, un politician (…) ar trebui să ia decizia în astfel de cazuri, ci profesioniști capabili să stabilească în ce condiții un anumit copil poate avea (…) o viață care să îi permită să devină un membru fericit și armonios al societății”, a declarat Magyar în cadrul unei conferințe de presă, răspunzând unei întrebări.

Orban, care s-a prezentat drept un apărător al valorilor pe care le numea creștine în fața liberalismului occidental, a adoptat legi prin care a eliminat posibilitatea schimbării sexului în documentele personale, a oprit practic adopțiile de către cuplurile de același sex și a interzis în școli materialele considerate ca promovând homosexualitatea sau tranziția de gen.

Erodarea drepturilor LGBTQ a avut un efect traumatic asupra comunității.

Guvernul lui Orban a încălcat legislația europeană prin regulile care interziceau sau restricționau accesul la conținut LGBTQ și care îi stigmatizau și marginalizau pe homosexuali și persoanele trans, a decis Curtea de Justiție a Uniunii Europene în aprilie, cu puțin timp înainte de alegeri.

Ungaria nu a permis niciodată căsătoriile între persoane de același sex, dar recunoaște în continuare uniunile civile.