Tragic! O moldoveancă, găsită moartă în Belgia, la trei zile după ce a fost dată dispărută

Dramă teribilă pentru o familie de moldoveni care trăiește în Belgia. Viorica Petreanu, care fusese dată dispărută de soțul ei joi, 10 august, a fost găsită duminică, moartă, a anunțat poliția federală belgiană, scrie Libertatea.ro.

Imediat după dispariția femeii în vârstă de 35 de ani, care era mama unui băiețel de 6 ani, soțul și apropiații au lansat apeluri de ajutor pentru a o găsi.

Poliția de asemenea a publicat fotografia româncei și detalii despre dispariția ei. Soțul Vioricăi a anunțat poliția despre dispariția femeii și oficialii au cerut ajutorul pentru găsirea acesteia: „Joi, 10 august 2023, în jurul orei 7.00, Viorica Petreanu, o femeie de 35 de ani, și-a părăsit locuința de pe Jozef Huysmanslaan, din Beersel, pentru a merge la brutărie. De atunci, ea nu a mai apărut. Viorica are 1 m 70 înălțime și are o constituție fizică normală. Are părul lung și negru și ochi negri. Nu se știe ce îmbrăcăminte purta femeia la momentul dispariției”, a fost anunțul poliției.

Duminică seara, la mai bine de trei zile de la dispariția Vioricăi, poliția belgiană a anunțat pe pagina de Facebook găsirea cadavrului acesteia: „Trupul neînsuflețit al Vioricăi PETREANU dispărut la Beersel pe 8/08/2023 a fost găsit. Mulțumim pentru colaborare”.



Potrivit sursei, în comentariile ce însoțesc postări prin care se cerea ajutorul pentru găsirea femeii, unii oameni spun că Viorica ar fi fost găsită într-un canal, cu mâinile și picioarele legate, în apropierea casei.

Ea locuia împreună cu familia ei în comuna Beersel din Belgia și abia ce se întorsese din vacanța petrecută în Republica Moldova. În următoarea zi ea a plecat la o brutărie, pentru a cumpăra croissante, însă din păcate nu s-a mai întors.

