Transportul feroviar de pasageri s-a prăbușit cu aproape 69% în Moldova

Transportatorii din Republica Moldova au transportat peste 4,5 milioane de tone de mărfuri în perioada ianuarie-martie 2026, cu 15,1% mai mult față de primul trimestru al anului trecut. Datele au fost publicate de Biroul Național de Statistică.

Parcursul mărfurilor a crescut cu 14,7% și a ajuns la 1,332 milioane de tone-kilometri.

Cea mai mare parte a mărfurilor a fost transportată pe cale rutieră. În primele trei luni ale anului, transportul rutier a însumat aproape 4 milioane de tone, în creștere cu 17,7%.

Transportul feroviar de mărfuri a crescut cu 2,3%, până la 512.500 de tone.

În schimb, transportul pe apă a scăzut puternic și a totalizat 12.500 de tone, reprezentând 43% din nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Transportul aerian de mărfuri a însumat 0,2 mii de tone, adică 57,3% față de primul trimestru din 2025.

La capitolul transport public de pasageri, în perioada ianuarie-martie au fost transportate peste 82,8 milioane de persoane, cu 0,7% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cele mai multe persoane au circulat cu transportul electric, în special troleibuzele: 54,8 milioane de pasageri, în creștere cu 1,5%.

Autobuzele și microbuzele au transportat 27,6 milioane de pasageri, în scădere cu 0,5%.

Transportul aerian a înregistrat 379.300 de pasageri, cu 9,4% mai mult. În același timp, transportul feroviar a scăzut la 32.700 de pasageri, cu 68,9% mai puțin, iar transportul pe apă a ajuns la 10.500 de pasageri, în scădere cu 58,8%.