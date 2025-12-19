Trei angajați ASP, dați afară după fraudarea în masă a examenului teoretic pentru carnetul de șofer, la Bălți și Edineț

Trei angajați ai Agenției Servicii Publice din nordul țării au fost demiși, după ce s-a depistat fraudarea în masă a examenului teoretic pentru obținerea permisului de conducere. „Persoanele respective au fost încadrate relativ recent, în lunile noiembrie-decembrie anul trecut. Au stat o lună, două, au pus la cale schema și au pus-o în aplicare”, a precizat șeful ASP, Mircea Eșanu.

Întrebat dacă modul de fraudă identificat recent este unul relativ nou, șeful ASP a răspuns:

„E relativ nou. Acest instrument a existat, probabil, de mai mult timp, ca fenomen, dar în așa amploare cum l-am identificat la Bălți și Edineț presupunem că e de la începutul anului. Persoanele care deja au fost destituite din funcție au fost încadrate relativ recent, în lunile noiembrie-decembrie anul trecut. Au stat o lună, două, au pus la cale schema și au pus-o în aplicare”.

„Trei persoane pe acest caz sunt deja demise din funcție. Lucrau împreună și în mare parte sunt persoane care asistau, distribuiau elevi pe sală, la proba teoretică”, a mai precizat Mircea Eșanu.