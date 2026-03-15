Trump amenință că va lovi iar insula strategică Kharg: „Doar de dragul distracției”

Președintele american Donald Trump a amenințat cu noi atacuri asupra centrului de export petrolier de pe Insula Kharg din Iran și a cerut aliaților SUA să trimită nave de război pentru a asigura securitatea Strâmtorii Ormuz, o arteră vitală pentru aprovizionarea globală cu energie, în timp ce Teheranul nu dă semne că cedează, amenințând chiar să-și intensifice loviturile, potrivit Reuters.

În cea de-a treia săptămână a războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, Trump a afirmat că atacurile americane au „distrus complet” o mare parte a insulei Kharg și a avertizat că vor urma și altele.

„S-ar putea să o lovim de încă câteva ori, doar de dragul distracției”, a spus președintele american la NBC News.

Războiul nu dă semne că se apropie de final

Declarațiile au marcat o escaladare bruscă din partea lui Trump, care afirmase anterior că SUA vizează doar obiective militare de pe insula Kharg, și au subminat eforturile diplomatice.

Administrația sa a respins eforturile aliaților din Orientul Mijlociu de a iniția negocieri, au declarat trei surse pentru Reuters.

Trump a afirmat că Teheranul părea dispus să încheie un acord pentru a pune capăt conflictului, dar „condițiile nu sunt încă suficient de bune”.

Capacitatea Teheranului de a opri transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, prin care trece o cincime din petrolul mondial, reprezintă o problemă dificilă pentru SUA și aliații săi. Prețurile energiei sunt în creștere, deoarece războiul provoacă cea mai mare întrerupere a aprovizionării cu petrol din istorie, iar criza energetică continuă.

„Țările lumii care primesc petrol prin Strâmtoarea Ormuz trebuie să aibă grijă de acea trecere, iar noi vom ajuta — FOARTE MULT!”, a scris Trump într-o postare pe rețelele de socializare sâmbătă. „SUA se vor coordona, de asemenea, cu acele țări, astfel încât totul să decurgă rapid, fără probleme și bine.”

Iranul a atacat iar cu drone și rachete duminică

Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a declarat că Iranul va răspunde la orice atac asupra instalațiilor sale energetice.

Gărzile Revoluționare Iraniene au anunțat duminică că au lansat rachete și drone asupra unor ținte din Israel și a trei baze americane din regiune, calificând atacurile drept prima rundă de represalii pentru muncitorii uciși în zonele industriale din Iran. Armata israeliană a spus că a interceptat rachetele lansate.

Arabia Saudită a interceptat și distrus 10 drone în Riad și în estul țării, a transmis Ministerul Apărării. Gărzile Revoluționare Iraniene au susținut că nu au nicio legătură cu atacul.

Noile lovituri vin după ce, sâmbătă, un atac cu drone a perturbat sâmbătă un important nod energetic din Emiratele Arabe Unite.

Primele răspunsuri la cererea lui Trump privind Ormuz

Pare puțin probabil ca perturbările de pe piața petrolului să se încheie în curând.

Trump, într-o postare pe platforma sa Truth Social, a îndemnat China, Franța, Japonia, Coreea de Sud, Marea Britanie și alte țări să trimită nave de război în Strâmtoarea Ormuz. Niciuna dintre aceste țări nu a dat vreun indiciu imediat că ar face acest lucru.

Takayuki Kobayashi, șeful de politică al partidului de guvernământ din Japonia, a refuzat să excludă această posibilitate, dar a declarat că este foarte dificil din punct de vedere legal.

Japonia interpretează constituția sa pacifistă de după război în sensul că poate să-și desfășoare forțele armate dacă supraviețuirea națiunii este amenințată, dar guvernul ar trebui să invoce o lege privind securitatea din 2015 care nu a fost utilizată până acum.

Biroul prezidențial al Coreei de Sud a transmis duminică că va analiza cu atenție solicitarea lui Trump: „Vom comunica îndeaproape cu SUA în această chestiune și vom lua o decizie după o analiză atentă”.

Franța încearcă și ea să formeze o coaliție pentru a asigura securitatea Strâmtorii Ormuz odată ce situația de securitate se va stabiliza, iar Marea Britanie discută o serie de opțiuni cu aliații săi pentru a asigura securitatea transportului maritim, au declarat oficialii.

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, care l-a înlocuit pe tatăl său asasinat, a transmis că Strâmtoarea Ormuz ar trebui să rămână închisă.

Trump a declarat că nu știe dacă Mojtaba Khamenei „este măcar în viață”, însă Teheranul a negat că el ar fi măcar rănit. „Nu are nicio problemă, veți vedea curând”.