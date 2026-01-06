Trump către aleșii republicani: Dacă nu câștigăm alegerile din noiembrie, voi fi pus sub acuzare

Președintele american Donald Trump a declarat marți că republicanii „trebuie” să câștige alegerile parțiale din 2026, altfel va fi pus sub acuzare de democrați, relatează Reuters.

„Trebuie să câștigați alegerile midterm (de la jumătatea mandatului) pentru că, dacă nu le câștigăm noi, pur și simplu – adică, vor găsi un motiv să mă pună sub acuzare”, a spus Trump la o întâlnire a reprezentanților republicani la Washington. „Voi fi pus sub acuzare”, a insistat el.

Agenda lui Trump va fi miza alegerilor din noiembrie, când sunt scoase la concurs toate locurile din Camera Reprezentanților și o treime din locurile din Senat, menționează Reuters.