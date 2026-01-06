GALERIE FOTO: Colinde în Ajun de Crăciun. Atmosferă de sărbătoare în satele din Republica Moldova

Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi Ajunul Crăciunului pe stil vechi, moment în care familiile se reunesc pentru a respecta tradițiile strămoșești și a întâmpina Nașterea Domnului.

În majoritatea gospodăriilor, în special în sate, atmosfera sărbătorii este una specială, încărcată de spiritualitate, colinde și obiceiuri. Ajunul Crăciunului este și ultima zi în care credincioșii se spovedesc în biserici, pentru ca în ziua sărbătorii să se poată împărtăși.

În cursul nopții, în mai multe zone din țară, copiii merg cu Moș Ajunul, cântând colinde și strigând „Bună dimineața la Moș Ajun”. Colindătorii simbolizează îngerii și păstorii care au fost primii vestitori ai Nașterii lui Iisus în ieslea din Betleem.