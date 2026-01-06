Economisirea este un lux. Doar unul din patru moldoveni pune bani deoparte

Potrivit datelor Banca Națională a Moldovei, doar unul din patru cetățeni ai Republicii Moldova reușește să pună bani deoparte. În acest sens, expertul economic Marin Gospodarenco, a declarat că veniturile insuficiente, creșterea constantă a prețurilor și lipsa educației financiare transformă economisirea într-un lux pentru multe familii.

Potrivit expertului, în multe gospodării veniturile lunare acoperă strict cheltuielile de bază – alimentația, serviciile comunale și, uneori, costurile medicale neprevăzute.

„Atunci când prețurile la alimente și servicii comunale cresc cu 10–20% într-un singur an, economisirea devine aproape imposibilă”, a explicat Marin Gospodarenco.

Expertul atrage atenția asupra unei lacune serioase în educația financiară a populației și asupra lipsei unui sistem coerent care să formeze deprinderi de planificare bugetară, economisire și investiții sigure.

În opinia sa, aceste subiecte lipsesc din curriculumul școlar, iar în familie este adesea perpetuată ideea că banii trebuie cheltuiți imediat.

„Mulți moldoveni trăiesc de la o lună la alta, marcați de instabilitatea economică din anii ’90, de crizele bancare și de inflație. Când nu ai siguranța zilei de mâine, nu mai faci planuri financiare pe termen lung”, a subliniat Gospodarenco.

Chiar dacă economisirea rămâne o provocare majoră, expertul spune că aceasta este realizabilă prin disciplină și planificare.

„Primul pas este stabilirea unui buget lunar clar, pentru a ști exact ce venituri avem și ce cheltuieli. Apoi trebuie stabilite obiective concrete – pentru ce economisim”, a menționat acesta, precizând că strategiile diferă în funcție de termenul propus.

Pentru obiectivele pe termen scurt, economiile ar trebui păstrate în lei, iar pentru cele pe termen mediu și lung este recomandată o diversificare, inclusiv în euro și dolari.

Totodată, oamenii sunt încurajați să utilizeze conturi de economii, depozite bancare sau valori mobiliare de stat, disponibile prin mecanismele Ministerului Finanțelor.

„Banii trebuie puși la lucru, altfel își pierd valoarea din cauza inflației”, a punctat expertul.

În opinia lui Marin Gospodarenco, o familie formată din doi adulți și un copil ar avea nevoie de un venit lunar de aproximativ 30.000–40.000 de lei pentru a asigura un trai decent și economii modeste.