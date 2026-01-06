Autostrada Unirii: Cum vor arăta primii kilometri de autostradă din Republica Moldova

Licitația pentru proiectarea și execuția ultimului lot al tronsonului Târgu Neamț–Iași–Ungheni, parte a Autostrăzii Unirii A8, a fost lansată, proiectul prevăzând inclusiv construcția primilor kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova și conexiunea cu Podul de Flori peste Prut de la Ungheni.

Odată cu anunțul, a fost publicată și schița traseului viitorului tronson.

Potrivit informațiilor făcute publice de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor din România, Irinel Scrioșteanu, termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 26 ianuarie 2026, ora 15:00. Procedura de licitație este derulată de Compania Națională de Investiții Rutiere din România.

Contractul vizează ultimul lot al tronsonului Târgu Neamț–Iași–Ungheni și presupune realizarea unui traseu cu o lungime de 15 kilometri, care va include 14 poduri și pasaje, precum și două tuneluri, dintre care cel mai lung va avea aproximativ 1.700 de metri.

Proiectul mai prevede două noduri rutiere majore, care vor asigura conexiuni directe cu Spitalul Regional și Aeroportul Iași, respectiv nodul Golăiești, precum și un drum de legătură de 2,77 kilometri între nodul Golăiești și Podul de Flori peste Prut de la Ungheni.

Totodată, documentația include construcția unei porțiuni de 4,7 kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova, marcând astfel extinderea infrastructurii rutiere de mare viteză din România peste Prut. Traseul și punctele de conexiune sunt ilustrate în schița publicată odată cu anunțul licitației.

Proiectul este corelat și cu dezvoltarea unui hub logistic multimodal, care urmează să fie amenajat pe un teren de 18 hectare la stația Berești, în raionul Ungheni. Acesta este conceput ca un punct strategic la frontiera estică a Uniunii Europene, cu acces la rețeaua TEN-T, la infrastructura feroviară cu ecartament european și larg, precum și la coridoarele de transport Centru–Nord.

Valoarea estimată a contractului pentru lotul 4 al Autostrăzii Unirii A8 este de 4,7 miliarde de lei, iar finanțarea urmează să fie asigurată prin Programul Security Action for Europe.