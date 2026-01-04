Trump își face deja planuri cu petrolul Venezuelei. ”Eliberarea”, un plan de jefuire a țării sud-americane!?

Industria petrolieră din Venezuela ar „câștiga foarte mulți bani” cu sprijinul Statelor Unite, a declarat sâmbătă președintele Donald Trump într-o conferință de presă în care a confirmat capturarea președintelui Nicolas Maduro.

„Vom trimite marile companii petroliere americane, cele mai mari din lume, să investească miliarde de dolari, să repare infrastructura grav deteriorată, infrastructura petrolieră, și să înceapă să aducă bani țării”, a spus președintele SUA. El a mai afirmat că industria petrolieră venezueleană a fost „un eșec total” pentru o lungă perioadă de timp. „Pompau aproape nimic în comparație cu ceea ce ar fi putut pompa și cu ceea ce s-ar fi putut întâmpla acolo.”

Donald Trump pare să mizeze foarte mult pe intervenția SUA în industria petrolieră pentru a ajuta la transformarea Venezuelei, o intenție care s-ar putea dovedi însă complicată și costisitoare, scrie The New York Times.

Cât petrol produce Venezuela

Venezuela susține că are peste 300 de miliarde de barili în subteran, cele mai mari rezerve de petrol din lume. Pe locul al doilea în clasamentul mondial, se situează Arabia Saudită, cu aproximativ 267 de miliarde de barili de petrol dovedit.

Țara se confruntă cu probleme majore de producție și infrastructură, iar o mare parte din petrolul său este greu de extras din cauza densității ridicate. Astfel, Venezuela se străduiește să producă aproximativ un milion de barili pe zi, adică aproximativ 1% din producția mondială.

În prezent, producția este cu mult sub cele peste două milioane de barili pe zi pe care Venezuela le producea la începutul anilor 2010.

Compania națională de petrol, cunoscută sub numele de PDVSA, nu dispune de capitalul și expertiza necesare pentru a crește producția. Câmpurile petroliere ale țării sunt în stare de degradare și suferă de „ani de foraje insuficiente, infrastructură deteriorată, întreruperi frecvente de energie electrică și furturi de echipamente”, potrivit unui studiu recent realizat de Energy Aspects, o firmă de cercetare.

Statele Unite au impus sancțiuni asupra petrolului venezuelean, care este acum exportat în principal către China.

Ultimul gigant american rămas în Venezuela

Chevron este principala companie petrolieră occidentală care încă operează în țară și produce aproximativ un sfert din petrolul Venezuelei. La începutul acestui secol, când alte companii au fost forțate să plece, Chevron a rămas, considerând că situația s-ar putea îmbunătăți în cele din urmă.

Aproximativ jumătate din producția Chevron este exportată în Statele Unite.

Chevron Corporation este o companie americană multinațională, fiind a doua cea mai mare companie energetică din Statele Unite, după ExxonMobil.

Sâmbătă, Chevron a declarat că încearcă să asigure siguranța angajaților și a operațiunilor sale în țară după ce Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost arestați și îndepărtați în urma acțiunii militare a SUA.

Planul lui Donald Trump promite o renaștere economică spectaculoasă, dar succesul acestei inițiative depinde acum de capacitatea de a atrage noi giganți energetici într-o regiune marcată de decenii de instabilitate. Următoarele luni vor fi decisive.