Trump spune că a urmărit capturarea lui Maduro în timp real, ca pe „un spectacol de televiziune”

Casa Albă a publicat fotografii făcute în camera din reședința din Mar-a-Lago din care președintele american Donald Trump, alături de secretarul Apărării, Pete Hegseth, și generali americani au urmărit derularea atacului din Venezuela care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro.

Președintele Donald Trump a declarat că a urmărit capturarea complexă a președintelui venezuelean Nicolás Maduro în timp real, dintr-o cameră din Mar-a-Lago, alături de generali militari, potrivit CNN.

Casa Albă

„Mi s-a spus de către militari adevărați că nu există altă țară pe Pământ care să poată realiza o astfel de manevră”, a declarat Trump pentru Fox News într-un interviu telefonic. „Dacă ați fi văzut ce s-a întâmplat, adică, eu am urmărit totul, ca și cum aș fi urmărit un spectacol de televiziune.”

„Dacă ați fi văzut viteza, violența, știți, ei spun că viteza, violența, ei folosesc acest termen. A fost pur și simplu uimitor, o treabă uimitoare pe care au făcut-o acești oameni. Nimeni altcineva nu ar fi putut face așa ceva”, a adăugat Trump.

Trump, care și-a petrecut Crăciunul și Anul Nou în Palm Beach, la clubul său privat Mar-a-Lago, a spus că a urmărit cum armata americană l-a capturat pe Maduro, inclusiv cum au spart ușile de oțel.

„Ei bine, am urmărit totul dintr-o cameră. Aveam o cameră și am urmărit totul, am urmărit fiecare aspect. Eram înconjurați de o mulțime de oameni, inclusiv generali, și ei știau tot ce se întâmpla. Și a fost foarte complex, extrem de complex”, a spus Trump.

„Serios, au spart ușile și au pătruns în locuri în care nu ar fi trebuit să poată intra, au spart uși de oțel care fuseseră instalate tocmai din acest motiv, și au fost eliminate în câteva secunde. Nu am mai văzut niciodată așa ceva”, a continuat Trump.

Trump a mai spus că SUA aveau la dispoziție un „număr impresionant” de aeronave, inclusiv elicoptere și avioane de vânătoare.

Casa Albă