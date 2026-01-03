Piețele se zguduie după capturarea lui Maduro: Riscul geopolitic domină din nou

Capturarea lui Nicolas Maduro de către forțele americane a declanșat reacții imediate pe piețele financiare globale. Investitorii și analiștii sunt de acord asupra unui lucru: urmează o perioadă de volatilitate accentuată. Diferențele apar însă în evaluarea oportunităților, notează Reuters.

Statele Unite au anunţat sâmbătă că au desfăşurat o operaţiune militară de amploare în Venezuela şi că l-au capturat pe Maduro, acuzat de Washington de trafic de droguri şi uzurparea puterii. Anunţul a fost făcut de preşedintele american Donald Trump, care a declarat că liderul venezuelean a fost ”capturat şi scos din ţară”.

„Riscul geopolitic domină din nou piețele”

Pentru pieţe, evenimentul nu a fost unul de surpriză totală, însă schimbarea de regim prin intervenţie directă ridică semne de întrebare mult mai profunde, spun analiştii.

”Evenimentele sunt un nou memento că riscul geopolitic domină din nou pieţele. De la tarifele comerciale ale SUA şi războiul din Ucraina, până la Iran, Taiwan şi acum Venezuela, investitorii sunt nevoiţi să gestioneze un nivel de risc de titlu mult peste normalul ultimului deceniu”, a declarat Marchel Alexandrovich, economist la Saltmarsh Economics.

Val de optimism speculativ în sectorul energetic

Unii strategi văd însă şi un val iniţial de optimism speculativ, mai ales în sectorul energetic, Venezuela fiind una dintre cele mai mari ţări cu rezerve de petrol din lume.

”Există un sentiment de euforie de început, ideea unei Venezuele post-Maduro care s-ar putea redeschide capitalului internaţional. Dar istoria tranziţiilor post-autoritariste este extrem de complicată. Realitatea va fi probabil mult mai dezordonată decât speranţele iniţiale”, a spus Tina Fordham, fondatoare a Fordham Global Foresight.

Fordham a adăugat că investitorii ar putea privi nu doar spre Venezuela, ci şi spre Iran, unde protestele interne au crescut în intensitate în ultimele zile.

”Sunt două economii producătoare de energie care au fost practic închise capitalului global. Deschiderea lor, chiar şi teoretică, aprinde rapid ‘animal spirits’ în pieţe.”

Cu toate acestea, economiştii avertizează că impactul pozitiv este departe de a fi garantat. O intervenţie militară directă a SUA în America Latină, prima de acest tip din 1989, riscă să amplifice tensiunile regionale şi să provoace reacţii imprevizibile pe pieţele emergente.

”Pieţele pot reacţiona pozitiv pe termen foarte scurt, dar riscul de contagiune geopolitică este real. Volatilitatea va rămâne ridicată, iar investitorii vor cere prime de risc mai mari”, a spus Alexandrovich.

Analiştii subliniază că următoarele zile vor fi decisive pentru sentimentul pieţelor: modul în care va fi gestionată tranziţia politică în Venezuela, reacţia aliaţilor regionali şi semnalele venite dinspre sectorul energetic global vor determina dacă optimismul iniţial se transformă într-o tendinţă sau se stinge rapid.