VIDEO: Președintele capturat al Venezuelei a ajuns la un centru de detenție din SUA în care a fost și P. Diddy

Nicolas Maduro a ajuns la Centrul de detenție metropolitan din Brooklyn, potrivit mass-media americane. Centrul este cunoscut pentru faptul că a găzduit, de-a lungul timpului, alți deținuți de profil înalt, printre care Ghislaine Maxwell și P Diddy, cântărețul închis pentru infracțiune legate de prostituție, notează BBC.

Preşedintele venezuelean a sosit duminică dimineață la o bază militară din SUA. El a fost dus la sediul Administrației pentru Combaterea Drogurilor din SUA din New York și acuzat de trafic de droguri și arme, înainte de a fi dus la centrul din Brooklyn. El a negat anterior că ar fi liderul unui cartel de droguri.

Centrul din Brooklyn a găzduit și alți deținuți de rang înalt, precum Ghislaine Maxwell, Sam Bankman Fried și P. Diddy, în așteptarea procesului.

Maduro și soția sa vor fi aduși în fața unui judecător din New York la o dată care nu a fost încă stabilită, potrivit CNN.

Tot dimineață, contul oficial de răspuns rapid al Casei Albe a postat un videoclip cu ceea ce părea a fi o plimbare a liderului venezuelean destituit Nicolas Maduro la sediul pentru Combaterea Drogurilor din SUA din New York.

„Plimbare”, a scris Rapid Response 47 deasupra videoclipului, care îl arată pe Maduro, îmbrăcat într-un hanorac negru cu glugă, mergând pe un hol cu un covor albastru pe care scrie „DEA NYD”. Maduro a fost procesat și i s-au luat amprentele.

Videoclipul îl arată pe Maduro, încătușat și mergând alături de agenții DEA, încercând să vorbească engleza după ce a ajuns pe teritoriul american.