Trump, mesaj interesant pentru România despre dronele rusești: Nu voi apăra pe nimeni în afară de Polonia

Incidentul cu drona din Polonia nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată, a declarat președintele american Donald Trump într-un interviu acordat Fox News. El a răspuns la întrebarea unui reporter dacă dronele au ajuns în Polonia din greșeală.

„Nu pot comenta despre asta. Nu trebuiau să fie acolo. Au fost scoase din uz. Cel mai bun atac asupra unei drone este să o scoți din uz”, a spus Trump.

Înainte de aceasta, pe 12 septembrie, republicanul i-a cerut liderului rus Vladimir Putin la Fox News să „ stă departe de Polonia”.

„Nu voi apăra pe nimeni în afară de Polonia, [dronele] au fost într-adevăr doborâte și au căzut în zonă, dar tot nu ar trebui să se apropie de Polonia”, a spus Trump.

Trump nu a avut nici un comentariu despre incidentul cu drona din România.