Trump va discuta din nou față în față cu Zelenski, confirmă Casa Albă: Când și unde va avea loc întâlnirea

Președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski vor avea o întâlnire față în față marți, 23 septembrie, la New York, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, în cadrul unei conferințe de presă.

Pe lângă întâlnirea cu Zelenski, Trump va purta discuții bilaterale cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, președintele Argentinei, Javier Milei, și cu înalți oficiali ai Uniunii Europene. Președintele SUA va convoca, de asemenea, un summit multilateral cu liderii din Qatar, Arabia Saudită, Indonezia, Turcia, Pakistan, Egipt, Emiratele Arabe Unite și Iordania.

Trump este așteptat să țină un discurs în cadrul deschiderii celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, a precizat Leavitt.

Ultima întâlnire față în față între Trump și Zelenski a avut loc pe 17 august, în cadrul unei reuniuni cu importanți lideri europeni veniți la Casa Albă, la doar două zile după ce președintele american s-a întâlnit cu omologul său rus, Vladimir Putin, în Alaska.

Trump a promis că va pregăti discuții directe între Zelenski și Putin, însă efortul liderului american a eșuat când președintele rus a propus ca Zelenski să vină la Moscova și a respins alte locuri de întâlnire, amintește The Kyiv Independent.

Într-o declarație din 15 septembrie, Trump a remarcat că „ura dintre Zelenski și Putin este impenetrabilă”, sugerând că ar putea fi necesar să intervină pentru a facilita discuțiile directe între cei doi lideri.

Kievul a refuzat propunerea privind organizarea de negocieri la Moscova, iar Putin a declarat ulterior că un acord privind teritoriile ocupate este „imposibil”. Zelenski a reiterat că nu va călători în Rusia pentru negocieri, dar și-a exprimat în repetate rânduri disponibilitatea de a se întâlni cu Putin pe teren neutru.

În ciuda amenințărilor cu impunerea unor măsuri mai dure față de Moscova, Trump a aplicat până acum doar tarife secundare Indiei pentru achizițiile sale de petrol rusesc.