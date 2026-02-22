Aeroportul Internaţional Sofia suspendă temporar zborurile civile în nopţile din 23 şi 24 februarie, pe fondul operaţiunilor militare americane

Aeroportul Internaţional Sofia va suspenda toate zborurile civile în două intervale scurte din timpul nopţilor de 23 şi 24 februarie, pe fondul operaţiunilor militare americane, potrivit datelor publicate pe Flightradar24 şi unui mesaj NOTAM oficial, relatează Novinite.

Restricţiile se aplică între orele 01:15–02:50 pe 23 februarie şi 01:05–03:35 pe 24 februarie, perioade în care doar aeronave militare vor avea permisiune să opereze.

Suspendarea temporară coincide cu prezenţa unui număr mare de aeronave ale Forţelor Aeriene ale SUA pe Aeroportul militar „Vasil Levski” şi la Baza Aeriană Vrazhdebna, inclusiv avioane de realimentare Boeing KC-135R/T Stratotanker ale 6th Air Refueling Wing de la MacDill Air Force Base (Florida) şi un avion de transport C-130 Hercules dislocat de la baza NATO Ramstein.

Observatorii urmăresc, încă de la jumătatea lunii ianuarie, o intensificare vizibilă a traficului aerian militar american prin Bulgaria.

Ministerul Apărării din Bulgaria a confirmat că aeronavele aparţin Forţelor Aeriene ale SUA şi a precizat că prezenţa lor este legată de activităţile NATO de creştere a vigilenţei, personalul american fiind responsabil de mentenanţa aparatelor.

Ambasada SUA la Sofia a transmis aceeaşi explicaţie, fără a dezvălui detalii operaţionale—practică obişnuită în astfel de situaţii.

Au circulat online speculaţii privind posibile legături cu operaţiuni americane în Orientul Mijlociu, pe fondul unei acumulări mai ample de forţe aeriene şi navale americane în regiune.