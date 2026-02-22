Moldova are nevoie de 20 de miliarde de euro pentru reabilitarea drumurilor

Republica Moldova are nevoie de aproximativ 20 de miliarde de euro până în 2030 pentru reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere. Suma depășește de mai multe ori bugetul anual al statului.

Secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Nicolae Mîndra, a declarat că aceste fonduri sunt necesare pentru implementarea elementelor-cheie ale Strategiei naționale de mobilitate, care includ întreținerea, reabilitarea și construcția de drumuri noi.

Oficialul a precizat că suma estimată este una foarte mare în raport cu capacitatea bugetară a statului, iar modernizarea rețelei rutiere trebuie realizată etapizat, pe termen lung. În același timp, acesta a subliniat că investițiile constante în întreținere reprezintă cel mai eficient mecanism pentru reducerea costurilor totale în timp.

Potrivit datelor Administrației de Stat a Drumurilor, pentru o exploatare corespunzătoare a infrastructurii rutiere ar fi necesare anual aproximativ 6 miliarde de lei. Anul trecut au fost alocate 2,5 miliarde de lei, dintre care peste 1 miliard a fost direcționat pentru întreținere. Diferența arată că sectorul continuă să fie subfinanțat.

Nicolae Mîndra a explicat și degradarea accentuată a drumurilor în această iarnă, invocând un cumul de factori: precipitații abundente și fluctuații frecvente de temperatură în jurul valorii de zero grade. În asemenea condiții, carosabilul îngheață și se dezgheață repetat, ceea ce generează fisuri și distrugeri ale stratului de asfalt.

Secretarul de stat a menționat că straturile tradiționale de asfalt sunt proiectate să reziste până la temperaturi de minus 8–10 grade Celsius, iar materialele utilizate sunt de tip clasic. El a calificat sezonul rece drept un „test de stres” pentru rețeaua rutieră, care a scos în evidență faptul că o mare parte a drumurilor nereabilitate în ultimii 15 ani este învechită și nu mai corespunde standardelor actuale.

În același timp, oficialul a oferit exemplul tronsonului Hâncești – Leușeni, unde a fost utilizat bitum modificat, ale cărui proprietăți chimice și fizice permit rezistența asfaltului la temperaturi de până la minus 20°C iarna și peste plus 40°C vara.

Totodată, Guvernul urmează să examineze proiectul privind distribuirea resurselor Fondului rutier, în valoare de 1,82 miliarde de lei, pentru lucrările planificate în acest an.