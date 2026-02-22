Aur pentru Moldova: Echipa feminină a țării a urcat pe podium la Campionatul European de tir cu arcul

Echipa feminină de tir cu arcul a Moldovei a devenit campioană europeană la tir cu arcul în sală. În finală, echipa formată din Alexandra Mîrca, Nikoli Streapunina și Kasandra Berzan a dispus de Georgia cu 5-4 la shoot-off.

Elevii antrenoarei Irina Cecanova au mai cucerit o medalie de aur la Europene în 2016, la mixt, prin Alexandra Mîrca și Dan Olaru.

Campionatul European la tir cu arcul în sală din acest an se desfășoară în orașul Plovdiv din Bulgaria, iar la turneu participă 315 arcași din 27 de țări.