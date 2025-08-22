Ucraina a lovit din nou conducta de petrol „Drujba” din regiunea Breansk, după ce Moscova a reluat livrările către Slovacia și Ungaria

Forțele ucrainene au atacat pentru a patra oară în această lună stația de pompare „Unecea” din regiunea Breansk, unul dintre cele mai mari noduri ale conductei de petrol „Drujba”. Loviturile cu drone au fost confirmate de comandantul forțelor dronelor ale Ucrainei, Robert Brovdi. Acesta a publicat o înregistrare video cu incendiul de la obiectivul vizat.

De la începutul lunii, acesta este deja al patrulea atac asupra stației aflate în satul Vîsokoe, raionul Unecea, regiunea Briansk. Pe 6 august, cel puțin o dronă a lovit teritoriul obiectivului, provocând un incendiu. Pe 12 august, forțele ucrainene au atacat stația cu rachete HIMARS, avariind pompe și conducte. Tot atunci au izbucnit incendii la clădirea depozitului de reparații și pe acoperișul unuia dintre rezervoarele de petrol. Șapte persoane au fost evacuate, iar un pompier a fost rănit în timpul stingerii flăcărilor. În noaptea de 13 august, obiectivul a fost din nou atacat de drone, localnicii relatând despre lumina puternică a incendiului.

În plus, pe 18 august, forțele ucrainene au lovit și stația de pompare „Nikolskoe” din regiunea Tambov, parte a aceluiași sistem de conducte „Drujba”. În urma atacurilor, pomparea petrolului prin magistrală a fost complet oprită. În urma acestor atacuri, Slovacia și Ungaria au rămas fără gaz rusesc.