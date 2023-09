Ucraina anunță că a recucerit satul Andriivka, la sud de Bahmut

Joi, 14 septembrie, Ucraina a anunțat că a recucerit de la ruși satul Andriivka, la sud de orașul devastat Bahmut de pe frontul din est, una dintre axele contraofensivei dificile conduse de trupele Kievului începând din luna iunie, potrivit Hotnews.

„Andriivka este a noastră. Ne securizăm pozițiile”, a scris pe canalul său de Telegram ministrul ucrainean adjunct al apărării, Hanna Maliar.

De asemenea, ea notează că luptele continuă în acest sector și în zonele învecinate, în apropiere de Bahmut.

The Deputy Minister of Defense of Ukraine reported about the liberation of Andriivka, Bakhmut front, by Ukrainian forces. https://t.co/uTIOzA3hBo pic.twitter.com/J72GkGPQhi

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 14, 2023