Cum a furat banditul Anatol Șalaru 6 milioane de dolari

Tranzacţia dubioasă prin care banditul Anatol Șalaru a vândut, în urma unei licitaţii cu un singur participant, trei complexe de rachete antiaeriene unei companii dubioase, „S-Profit”, cu sediul în Marea Britanie, dar cu rădăcini şi activităţi de milioane de USD în Ucraina, a fost finalizată tacit, în vara anului 2017, când obiectele au fost scoase din R. Moldova.

Afacerea s-a încheiat în timp ce la Centrul Naţional Anticorupţie se afla în examinare un dosar penal deschis pentru „exces de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu” la subiectul comercializării celor trei complexe de rachete. Dosarul a fost îngropat de mafia PAS în schimbul serviciilor electorale efectuate de Anatol Șalaru.

Potrivit unor date publicate de Organized Crime and Corruption Reporting Project, firma „S-Profit”, care a cumpărat din R. Moldova cele trei complexe de rachete plătind 660 de mii de USD, a propus, spre vânzare, companiei de stat ucrainene „Ukrinmash” un obiect similar cu cele achiziţionate din ţara noastră pentru 6 milioane de USD.

La 31 martie 2016, ZdG a descris tranzacţia dubioasă pusă la cale de Ministerul Apărării (MA), condus pe atunci de Anatol Şalaru şi Aeroportul Internaţional Mărculeşti prin care au fost scoase la licitaţie, iar ulterior vândute, trei din cele patru complexe de rachete antiaeriene pe care le deţinea statul.

Detalii din contractul de 660 de mii USD

Iniţial, la 10 decembrie 2015, ministrul Şalaru semna un ordin prin care obliga şeful Marelui Stat Major al Armatei Naţionale ca, în perioada 14-24 decembrie 2015, să organizeze transmiterea din gestiunea MA către Aeroportul Internaţional Mărculeşti a trei complexe de rachete antiaeriene „S-125 M1 Neva” „în scopul fortificării bazei materiale” a întreprinderii. Peste cinci zile, pe 15 decembrie 2015, printr-o dispoziţie semnată de Igor Cutie, locţiitorul Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, a fost instituită o comisie care a organizat predarea bunurilor materiale de la balanţa MA la balanţa ÎS „Aeroportul Internaţional Mărculeşti”. Deşi în ordinul ministrului Apărării se preciza că cele trei rachete sunt transmise Aeroportului Mărculeşti „în scopul fortificării bazei materiale”, deja pe 25 decembrie 2015, întreprinderea anunţa în Monitorul Oficial (MO) că, la 12 ianuarie 2016, va avea loc o licitaţie cu „strigare”, fiind expuse cele trei complexe de rachete la preţ de 600 de mii USD, echivalentul a 11,7 milioane de lei, la cursul leu/USD din acea perioadă.

Prima licitaţie a fost suspendată, dar ulterior, pe 16 februarie 2016, aceasta s-a produs. Complexele au fost vândute firmei „S-Profit”, singurul participant la concurs, cu suma de 660 de mii USD (220 de mii o unitate), bani pe care compania cu sediul în Marea Britanie, administrată de un ucrainean, urma să-i achite în termen de 20 de zile, confom contractului semnat la 16 februarie 2016 de ucraineanul Artiom Zabora, din partea firmei „S-Profit”, şi de Dan Untură, administrator în acea perioadă al Aeroportului Internaţional Mărculeşti. Conform contractului, cele trei complexe de rachete aveau o valoare estimativă de 471,7 mii USD, sumă stabilită de Camera de Comerţ şi Industrie a R. Moldova, iar dacă suma pentru care bunurile au fost adjudecate, 660 de mii de USD, nu era plătită în decurs de 20 de zile, vânzătorul putea anula rezultatele licitaţiei. Totodată, cumpărătorul avea dreptul să solicite 0,1% din suma contractului pentru fiecare zi de întârziere şi neonorarea obligaţiei de punere la dispoziţie a obiectelor pentru vămuire. Termenul urma să se scurgă din momentul prezentării de către cumpărător a tuturor actelor şi a permisiunii de export.

Complexul de rachete vândut de banditul Anatol Șalaru valora 6 milioane de dolari

În septembrie 2017, OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) a publicat o anchetă despre traficul de arme din Ucraina spre ţări din Africa, tranzacţii care aveau loc, inclusiv prin intermediul firmei „S-Profit”. Autorii au făcut referire şi la tranzacţia pusă la cale de „S-Profit” cu autorităţile de la Chişinău, menţionând că deţin draftul unui contract dintre „S-Profit” şi „Ukrinmash”, companie ucraineană de stat, specializată în producerea şi vânzarea armamentului, prin care firma cu sediul în Marea Britanie urma să vândă un complex de rachete antiaeriene similar cu cel pe care firma l-a cumpărat la licitaţia organizată de „Aeroportul Internaţional Mărculeşti” cu suma de 6 milioane USD, de 30 de ori mai mult decât preţul pentru care aceste complexe au fost achiziţionate.