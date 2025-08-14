Tatăl primarului, un consătean și medicul legist, reținuți pe lângă edilul PAS. Ce implicare au avut în dosarul de omor

Pe lângă primarul Partidului Acțiune și Solidaritate din satul Frumușica, raionul Florești, ar mai fi reținuți tatăl edilului, medicul legist și un consătean. Primii ar fi participat la falsificarea expertizei medicale, iar localnicul – la bătaie.

patru persoane ar fi fost reținute: primarul satului Frumușica, tatăl acestuia, medicul legist și un consătean.

Medicul legist, împreună cu tatăl primarului, ar fi falsificat certificatul de expertiză, indicând drept cauză a morții – ciroza, deși victima ar fi fost, în realitate, bătută cu o bâtă de baseball de către primar.

În urma agresiunii, i-au fost fracturate mai multe coaste, afectându-i plămânii și provocând decesul.

La bătaie ar fi participat și consăteanul, care avea grijă de cireada de vaci.