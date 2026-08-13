Seceta lovește agricultura europeană: Recolte mai mici și pierderi pentru fermieri

Seceta și temperaturile extreme afectează agricultura din Uniunea Europeană. Franța se îndreaptă spre cea mai slabă recoltă de porumb din 1980, iar Spania estimează o scădere puternică a producției de cereale. În același timp, în Grecia, culturile de măslini sunt afectate de căldură și de lipsa apei, în contextul în care producția mondială de ulei de măsline este prognozată să scadă cu circa 4%.

Potrivit datelor citate de presa internațională, aproximativ 38% din teritoriul Uniunii Europene este afectat de secetă. Fenomenul afectează inclusiv 14,8% din terenurile agricole și 14,5% din suprafețele împădurite.

În Franța, seceta a afectat puternic și sectorul zootehnic. Sindicatul agricol francez Confédération Paysanne estimează pierderi ale rezervelor de furaje între 30% și 60%, în funcție de regiune. Din cauza pășunilor uscate, unii crescători de animale au început să folosească deja furajele păstrate pentru toamnă și iarnă. Lipsa pășunilor a afectat și producția de lapte, care s-a redus cu aproximativ 3-4%.

În Spania, temperaturile de 32-35 de grade Celsius înregistrate încă din luna mai, au provocat uscarea timpurie a pășunilor și au redus cantitățile de apă disponibile. În același timp, recoltele mai slabe de cereale se reflectă și în o cantitate mai mică de paie și implicit în creșterea costurilor pentru hrana animalelor. Producția de cereale din Spania e estimată la circa 18,5 milioane de tone, față de aproximativ 24 de milioane de tone în anul precedent.

În Grecia, unul dintre principalii producători europeni de ulei de măsline, căldura și lipsa precipitațiilor pun presiune asupra culturilor. În context, Consiliul Oleicol Internațional estimează că producția mondială de ulei de măsline va scădea cu circa 4% în acest sezon, până la 3,44 milioane de tone.