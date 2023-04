Ucraina pregătește să exporte încă 15 milioane de tone de grâu, vesti proaste pentru fermierii români

În timp ce fermierii români așteaptă compensațiile de la Bruxelles pentru pierderile produse de afluxul de cereale din Ucraina, Kievul anunță că mai are de exportat peste 15,6 milioane de tone de cereale până în iulie.

O veste care nu poate să stârnească decât îngrijorare în rândul producătorilor români, cu stocuri estimate undeva la 5 milioane tone de cereale sau bulgari – peste 3 milioane de tone de cereale. În condițiile în care polonezii au blocat importurile de cereale din Ucraina, iar ungurii au introdus un sistem de control al calității pentru aceeași marfă, este lesne de înțeles la ce presiune vor fi supuse cele două piețe.

Mai trebuie precizat și că, între timp, prețurile au intrat pe un trend descendent, care cel mai probabil va continua încă o vreme.

Anunțul ucrainenilor

Ucraina are în plan exporturi de 15,6 milioane de tone de cereale în trimestrul aprilie-iunie 2023, ceea ce ar ridica exporturile totale în sezonul 2022/23 la aproape 53 de milioane de tone, a declarat ministrul adjunct al Agriculturii, Taras Vîsoţki.



În 2022, recolta de cereale a Ucrainei s-a ridicat la circa 53 de milioane de tone, față de recordul de 86 de milioane de tone în 2021, în contextul invaziei ruseşti.



De la începutul sezonului iunie 2022-iulie 2023, Ucraina a exportat 37,2 milioane de tone de cereale, inclusiv 20,6 milioane de tone via coridorul din Marea Neagră.



În lunile care au mai rămas din sezonul actual, exporturile de cereale ale Ucrainei ar putea include 10 milioane de tone livrate via coridorul Marea Neagră şi 5,6 milioane de tone pe rute alternative.



Mai trebuie spus că volume mari de cereale ucrainene au pătruns pe piaţa statelor UE, în special pe pieţele ţărilor central şi est-europene. Până în martie 2023, peste 23 milioane de tone de cereale și de alte produse alimentare din Ucraina au fost exportate prin intermediul Inițiativei privind exportul de cereale prin Marea Neagră.

În ceea ce ne privește, România a exportat în sezonul 2022/2023, început la 1 iulie 2022, o cantitate de 2,77 milioane de tone de grâu și a importat 1,14 milioane de tone de porumb, potrivit datelor de la CE.

Ce se întâmplă cu prețurile

Prima săptămână a lunii aprilie a inversat din nou trendul și a adus o scădere a cotațiilor la cereale pe piețele bursiere de mărfuri. La Chicago, prețul FOB al grâului de panificație a scăzut cu 11 dolari până la 282 de dolari pe tonă. Cotația ucraineană a cunoscut un recul de 2 dolari, până la 273 de dolari/tonă, în timp ce în Rusia prețul s-a menținut la 272 de dolari/tonă.

La porumb, prețul a ajuns la 295 de dolari/tonă în SUA, în timp ce în Franța s-a oprit la 249 de euro/tonă, în scădere cu 2 euro/tonă, iar în Rusia vorbim de un nivel de 267 de dolari/tonă.

Raport FAO

În luna martie, prețul cerealelor a înregistrat o scădere de 5,6% față de februarie, în condiţiile în care cotaţiile internaţionale la grâu s-au redus cu 7,1%, pe fondul recoltei ridicate din Australia, a îmbunătăţirii condiţiilor culturilor din Uniunea Europeană, dar și a livrărilor mari din Rusia şi a continuării exporturilor din porturile ucrainene la Marea Neagră, potrivit unui raport FAO.

De asemenea, preţurile mondiale la porumb s-au micșorat cu 4,6% în luna martie, comparativ cu luna anterioară, se mai menționează în raport.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!