Ultima oră! Guvernul va institui stare de alertă în sectorul energetic, pentru 60 de zile, în contextul războiului din Orientul Mijlociu

La inițiativa Centrului Național de Management al Crizelor, aliniată la solicitarea Ministerului Energiei și a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Cabinetului de miniștri i-a fost propusă spre aprobare instituirea stării de alertă în sectorul energetic, pe o perioadă de 60 de zile.

„Starea de alertă introduce măsuri preventive dedicate instituțiilor de stat, ca să se pregătească proporțional aliniat la contextul global actual și să continue să asigure cetățenilor un trai sigur și liniștit.

În contextul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu și al potențialelor implicații pentru Republica Moldova, CNMC, a convocat o serie de ședințe operaționale cu reprezentanți ai 13 instituții publice relevante și a efectuat analiza riscurilor în trei domenii prioritare:

securitatea energetică și rutele de aprovizionare;

impactul economic, inclusiv evoluția prețurilor;

securitatea statului și siguranța cetățenilor.

În baza acestor analize, astăzi, în cadrul ședinței de Guvern, la inițiativa CNMC, Cabinetul de miniștri va decide instituirea stării de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile. Aceasta reprezintă un mecanism preventiv, cu acțiuni bine definite și limitate ca durată și domeniu de aplicare, destinat gestionării riscurilor potențiale. Este important de subliniat că situația nu impune măsuri excepționale, astfel încât starea de urgență nu este necesară în acest moment. Motivele principale pentru instituirea stării de alertă includ:

asigurarea stocurilor minime de rezervă pentru produsele petroliere, cu accent pe terminalul din portul Giurgiulești.

condiționarea exporturilor de energie electrică din surse regenerabile în anumite intervale orare, pentru a proteja sistemul național.

pregătirea pentru începerea sezonului agricol, care implică un consum ridicat de motorină.

Alimentarea cu energie și produse petroliere continuă în regim normal, iar măsurile adoptate au caracter preventiv și de organizare, pentru a evita orice întrerupere. Îndemnăm cetățenii să aibă încredere în autorități și să evite achizițiile excesive, deoarece starea de alertă a fost instituită tocmai pentru a garanta stocuri suficiente pentru a preveni eventualele lipsuri.

Până vineri, 6 martie, ora 10:00, instituțiile urmează să prezinte planurile actualizate, care vor fi integrate într-un plan național de contingență, ce include măsuri pe termen scurt (10 zile), mediu (1 lună) și lung (3 luni) pentru consolidarea capacității de prevenire și răspuns a statului”, comunică Centrul de Management al Crizelor.