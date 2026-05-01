Umilință maximă pentru Putin. Parada de 9 mai, la mâna lui Zelenski. Rusia nu-și mai poate proteja capitala

Moscova se pregătește pentru probabil cea mai rușinoasă paradă din istoria recentă a Rusiei. Sub amenințarea constantă a dronelor ucrainene, Vladimir Putin a ajuns în situația ingrată de a depinde de bunăvoința Kievului pentru a-și putea organiza spectacolul propagandistic din Piața Roșie.

Un armistițiu cerșit de teama dezastrului din aer. Putin a propus un armistițiu temporar pe durata sărbătorilor, idee avansată în timpul unei conversații telefonice cu Donald Trump pe 29 aprilie. Dincolo de limbajul diplomatic, mesajul este clar: liderul rus se roagă, indirect, de Volodimir Zelenski să îi dea voie să facă parada, implorând să nu îi transforme evenimentul într-o baie de sânge și umilință națională transmisă în direct.

Cererea este cu atât mai cinică cu cât lumea nu a uitat manevra de anul trecut. Atunci, Moscova a anunțat un „armistițiu” similar între 8 și 11 mai, doar pentru ca trupele ruse să atace pozițiile ucrainene de peste 700 de ori în prima jumătate a zilei de 8 mai. Acum, însă, datele problemei s-au schimbat: Moscova se teme, iar mingea este în terenul Ucrainei. Kievul nu a oferit încă un răspuns oficial, dar surse guvernamentale confirmă că o reacție este în curs de pregătire.

Tancurile, ascunse. Capitala, aruncată în „blackout” comunicațional Confruntat cu realitatea cruntă că antiaeriana rusă nu poate garanta securitatea nici măcar deasupra Kremlinului, Putin a ordonat un „Plan B” de avarie. Potrivit proiectului VChK-OGPU și BBC, după ce a fost informat oficial despre riscurile majore de securitate, formatul paradei a fost drastic redus, iar subiectul a devenit aproape tabu în spațiul public rusesc.

Cel mai umilitor detaliu? Piața Roșie ar putea rămâne fără tehnică militară. Unul dintre scenariile principale este un simplu marș pietonal format din cadeți. Oficial, lipsa blindatelor este justificată de „cerințe operaționale”. Neoficial, coloanele de tancuri ar fi ținte imense, lente și imposibil de ratat pentru roiurile de drone ucrainene.

Panica paralizează pregătirile. Anul acesta, repetițiile grandioase lipsesc cu desăvârșire. Nu s-au emis ordine formale, iar la poligonul Alabino, locul tradițional de antrenament pentru paradă, bate vântul. Deși pe strada Tverskaya s-au montat suporturi (o măsură „în caz că” se decide totuși scoaterea vehiculelor grele) și se ridică bannere în Piața Roșie, măsurile de securitate arată panica regimului.

Pentru a preveni ca o dronă ucraineană să fie ghidată spre tribuna oficială, sursele indică un plan fără precedent: oprirea totală a rețelelor de telefonie mobilă în Moscova pe 5, 7 și 9 mai.