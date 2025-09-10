Un angajat al Ambasadei Belarusului la Chișinău, declarat persona non grata și expulzat din Republica Moldova, în urma scandalului de spionaj

Un angajat al Ambasadei Republicii Belarus în Moldova ar fi fost declarat persona non grata de autoritățile de la Chișinău. Până în prezent nu a fost făcut niciun anunț oficial din partea autorităților.

Contactați de IPN, reprezentanții Biroului de presă al Ministerului Afacerilor Externe nu au confirmat și nici infirmat informația. Despre caz au scris în această dimineață mai multe canale de Telegram.

Deocamdată nu se cunosc motivele care ar fi stat la baza deciziei cu privire la expulzare. Cazul vine la o zi după ce fostul adjunct al șefului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS), Alexandru Balan, reținut în România, a fost audiat de procurori. Acesta este acuzat că ar fi divulgat informații secrete de stat legate de România către ofițeri KGB din Belarus.

Potrivit autorităților române, suspectul s-ar fi întâlnit de două ori la Budapesta, în Ungaria, în 2024 și 2025, cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat (KGB) din Belarus, existând „suspiciuni rezonabile” că, în cadrul acestor întâlniri, a oferit informații secrete și a primit bani în schimbul lor.

Presa internațională scrie că și Polonia a arestat un spion belarus și va expulza un diplomat care „a susținut acțiunea agresivă a statului belarus împotriva Poloniei”, a anunțat marți premierul Donald Tusk, fără a oferi alte detalii.

Și Ministerul de Externe al Republicii Cehe a anunțat luni expulzarea unui diplomat belarus suspectat de spionaj.