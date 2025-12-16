Un angajat MAI, reținut după ce ar fi violat o tânără de 19 ani, la Căușeni

Un angajat al unei subdiviziuni a Ministerului Afacerilor de Interne este acuzat că ar fi violat o tânără.

Cazul a fost înregistrat noaptea trecută într-o localitate din raionul Căușeni, scrie pulsmedia.

Potrivit sursei, omul legii s-ar fi aflat în afara orelor de serviciu și ar fi mers la o petrecere, acasă la un coleg de-al său, unde ar mai fi invitate încă trei tinere.Toți cinci ar fi consumat alcool, iar în jurul orei 02:55, una dintre cele trei fete, în vârstă de 19 ani, ar fi alertat poliția despre faptul că ar fi fost bătută și violată de către omul legii înainte de miezul nopții.