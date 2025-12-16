Nicușor Dan nu crede că Rusia are în plan să facă pace cu Ucraina: Sunt pesimist

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat marţi, la Helsinki, că este destul de pesimist cu privire la intenţia Federaţiei Ruse de a avea o pace în perioada imediat următoare şi a adăugat că este important ca aliaţii europeni să ofere Ucrainei „un spate în negocierile pe care le desfăşoară”.

„Există atât în cadrul NATO cât mai ales al UE mai multe programe pentru flancul estic și scopul acestei întâlniri este de operaționaliza între țările din flancul estic aceste programe și în special programul european dedicat flancului estic”, a declarat președintele țării.

Întrebat dacă crede că într-adevăr Rusia își dorește să semneze un acord de pace cu Ucraina, șeful statului a răspuns: este important pentru noi să oferim Ucrainei șposibilitățile pentru a avea un spate în negocierile pe care le desfășoară.

Asta înseamnă posibilitatea financiară de a desfășura războiul mai departe și înseamnă garanții de securitate pentru perioada imediată după război.Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei de a avea o pacea în perioada imediat următoare”.

De asemenea, el a fost întrebat şi dacă există un plan al României împreună cu aliaţii de pe flancul estic pentru scenariul în care armata rusă ar ajunge la gurile Dunării.

„Noi nu trebuie să pornim de la asta, dar în cadrul NATO şi corespondent în planuri aprobate de CSAT există toate scenariile posibile, numai că ce e important pentru noi acum este pe de o parte să sprijinim Ucraina pentru ca să păstreze linia frontului, în tot acest timp, ani care urmează să ne înarmăm astfel încât să descurajăm orice potenţială agresiune viitoare”, a răspuns Nicuşor Dan.