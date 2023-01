Un cetățean din R. Moldova, care transporta cinci tone de țigări de contrabandă cu un camion înmatriculat în România, a fost prins de autoritățile franceze

Un cetățean moldovean care transporta 26.000 de cartușe de țigări de contrabandă la bordul unui camion înmatriculat în România a fost reținut în Franța, în apropierea orașului Soissons. Bărbatul a compărut în regim de urgență în fața magistraților, care l-au condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro, transmite presa franceză. Valoarea țigărilor confiscate este estimată la 2,7 milioane de euro.

Potrivit poliției franceze, în camion erau ascunse 5,2 tone de tutun contrafăcut. Moldoveanul conducea spre Paris și s-a oprit lângă un oraș din nordul Franței, la trei kilometri de un punct de control vamal.

Agenții de la supravegherea internă din Nogent-sur-Oise au fost alertați și au procedat la verificarea camionului. Moldoveanul le-a spus că transporta o încărcătură de plăci de polistiren. Ofițerii vamali au procedat la o examinare mai amănunțită a încărcăturii, deschizând prelatele de pe partea laterală a camionului. 550 de cutii de tutun de contrabandă au fost descoperite. Bărbatul a fost reținut.

„Nu știam că sunt cutii de țigări. Am fost naiv, am crezut că doar transport polistiren în Spania. Nu am crezut că am transportat bunuri ilegale”, a declarat moldoveanul, fiind citat de presa franceză.

