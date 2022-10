Un expert rus explică de ce Rusia pierde războiul energetic cu Occidentul

Războiul energetic dintre Rusia și Occident, prezis încă din primăvară, se apropie de punctul culminant. Și, deși Rusia nu a epuizat încă toate posibilitățile de presiune, este posibil să rezumăm rezultatele intermediare ale confruntării și să tragem concluzii preliminare. În primul rând, Europa a reușit să se pregătească pentru iarnă fără gaz rusesc și, până în prezent, amenințarea blocadei energetice nu a subminat, ci mai degrabă a consolidat unitatea europeană și funcționalitatea instituțiilor europene.

În al doilea rând, criza energetică nu se va limita la această iarnă, ci va dura mai mulți ani, timp în care nu va exista nimic care să înlocuiască gazul rusesc.

În al treilea rând, criza energetică s-a răspândit la nivel mondial și va avea consecințe economice grave care vor afecta multe țări și industrii.

În al patrulea rând, costurile rusești ale confruntării par limitate până în prezent, dar vor crește în timp, iar calculele strategice de bază ale Moscovei s-au dovedit a fi greșite: Occidentul a preferat un scenariu de criză energetică și economică pe scară largă în locul unui acord politic cu Kremlinul.

Speculațiile de primăvară cu privire la modul în care s-ar putea desfășura confruntarea energetică dintre Rusia și Europa au devenit realitate – războiul energetic este în plină desfășurare. Și a venit momentul să rezumăm rezultatele intermediare: ce au propus partidele pentru sezonul de iarnă? Până în prezent, pot fi trase patru concluzii principale.

1. Europa va supraviețui iernii, iar criza întărește unitatea europeană

Rusia continuă să comercializeze petrol și produse petroliere în volume apropiate de cele de dinainte de război și la prețurile de dinainte de război, deși cu 20% mai ieftine decât alți vânzători. Un embargo european asupra achizițiilor de petrol și o interdicție privind asigurările de transport maritim vor intra în vigoare în decembrie, dar se discută deja excepții de la aceste măsuri în cazul unor vânzări la prețuri sub plafon. În septembrie, comunicatul miniștrilor de finanțe din G7 a subliniat că o reducere semnificativă a exporturilor de petrol rusesc ar duce la creșterea prețurilor și la înrăutățirea situației economiei mondiale. Dacă se poate pune în aplicare controlul prețurilor este o întrebare separată, iar răspunsul nu este încă disponibil.

În timpul Săptămânii rusești a energiei din octombrie, atât Vladimir Putin, cât și vicepremierul Alexander Novak, responsabil cu energia, au reiterat de mai multe ori că Rusia nu va vinde petrol la un preț plafonat, iar reprezentanții companiilor petroliere au confirmat că pregătesc planuri de operare în cazul unei posibile scăderi puternice a producției de petrol.

Însă pe piața gazelor se desfășoară evenimente mult mai dramatice. Rusia a redus în mod constant livrările de gaze către Europa, folosind o serie de mecanisme și pretexte diferite. Unele dintre aceste acțiuni au avut caracterul unei oarecare plauzibilități, dar toate la un loc au conturat o imagine clară, confirmată de remarcile lui Vladimir Putin la Forumul Economic Estic – acesta a fost un răspuns la sancțiunile europene și la livrările de arme către Ucraina. Intriga a luat sfârșit la 26 septembrie, odată cu bombardarea a trei dintre cele patru conducte Nord Stream, ceea ce a făcut imposibilă restabilirea în curând a aprovizionării pe ruta baltică, nu numai din motive comerciale și politice, ci și fizice.

Cu toate acestea, volumele de aprovizionare rămase sunt deja în pericol. Naftogaz din Ucraina amenință Gazprom cu arbitrajul pentru neplata în temeiul contractului ” ship or pay”, în baza căruia Gazprom a rezervat capacitate în sistemul ucrainean de transport de gaze, în timp ce Gazprom sugerează că Naftogaz are mari șanse să intre sub incidența sancțiunilor guvernului rus, ceea ce ar face imposibilă continuarea cooperării. South Stream Transport, operatorul înregistrat în Olanda al gazoductului TurkStream, cu o capacitate totală de 32 de miliarde de metri cubi pe an, și-a revocat recent licența, ceea ce face extrem de dificilă, dacă nu chiar imposibilă, continuarea exploatării traseului. Astfel, Rusia amenință să își reducă și mai mult livrările de energie pe piețele mondiale .

Deocamdată, perspectivele pentru iarna 2022/2023 pentru Europa ar putea arăta puțin mai bine decât s-ar fi presupus în primăvară. Instalațiile de depozitare a gazelor sunt aproape pline – Europa a reușit să atragă livrări de GNL din aproape toată lumea. Costul economic al acestei acțiuni a fost extrem de ridicat, cu prețuri ale gazelor de 15 ori mai mari decât media până în 2019, dar se pare că vor fi evitate penurii fizice semnificative de gaze, deși vor fi necesare unele măsuri administrative – de la oprirea livrărilor către industrie până la interdicții legale privind încălzirea la temperaturi prea ridicate. Toate acestea sunt deja puse în aplicare – de exemplu, în Germania, se întocmesc liste de restricții prioritare pentru întreprinderi.

Când se vorbește despre iarna cu lipsă de combustibil, ne vin în minte imagini apocaliptice – Moscova anului 1918 din Doctor Jivago sau Leningradul din Cartea Asediului, orașe înghețate, radiatoare și canalizări sparte. În acest sistem de coordonate, iarna care vine nu poate fi considerată o criză specială; în Europa nu va exista așa ceva. Cu prețul unor măsuri administrative, al restricționării consumatorilor industriali și al unor costuri foarte importante, Europa va trece probabil peste iarna 2022/2023 fără mari convulsii.

Problemele legate de gaz și energie vor fi distribuite inegal în Europa: vor exista țări care vor trebui să facă mici reduceri ale consumului și țări care vor trebui să-și schimbe semnificativ stilul de viață, vor exista țări cu rezerve proprii scăzute care depind de tranzitul prin alte țări care se află într-o situație mai bună, dar și dificilă. În aceste condiții, unitatea Europei va fi pusă la încercare. Cu siguranță, vor exista voci în țările cu depozite complete și conducte de tranzit care vor spune că trebuie să se aprovizioneze singure înainte de a da gaz vecinilor lor, că nu este nevoie să își limiteze consumul dacă țara respectivă este cea care are suficient gaz. Iar politicienii din aceste țări se vor confrunta cu dilema dacă trebuie să îndeplinească dorințele alegătorilor lor sau să acționeze în interesul pe termen lung al unității europene. Vor exista, de asemenea, țări care vor aștepta o aprovizionare exemplară cu gaz rusesc la un preț scăzut, lăsând să se înțeleagă tuturor celorlalți că toate problemele pot fi rezolvate prin acceptarea unei restaurări separate a bunelor relații cu Rusia.

UE a fost pusă la încercare în 2008-2009. Epidemia COVID a creat o altă situație de criză în care credibilitatea UE a fost pusă la încercare. Criza actuală este al treilea test de acest fel. În ciuda unor fricțiuni, criza servește mai degrabă la consolidarea UE, creând un motiv de existență suplimentar. Criza a scos la iveală zonele cu probleme: în special, a devenit clar că politica energetică și concepția piețelor energetice din Europa au nevoie de o revizuire serioasă, dacă nu de o revizuire completă. Cu alte cuvinte, astfel de teste împing Europa spre o mai mare integrare, mai degrabă decât spre colaps, consolidând structurile paneuropene pentru a coordona politicile și a rezolva problemele și transformând unitățile Comisiei Europene din unități de sinteză și analiză în organizații cu un mandat executiv și resurse adecvate.

O criză de mai mult de un an

Cu toate acestea, problemele nu se limitează la un singur an. Se poate presupune că, din cele 135 de miliarde de metri cubi de gaz rusesc prin conducte furnizate Europei anul trecut, 20 de miliarde de metri cubi vor fi exportate în 2023 în cel mai bun caz – în Serbia, Ungaria și poate în alte țări nu prea neprietenoase (deși, după cum s-a menționat, există un risc semnificativ ca atât tranzitul ucrainean, cât și cel balcanic să se oprească, iar livrările către Turcia să fie reduse la jumătate). Diferența de 115 miliarde de metri cubi ar reprezenta o reducere netă a balanței globale de gaze; aceste volume de gaz rusesc nu ar putea ajunge nicăieri altundeva. În același timp, nu vor exista noi surse semnificative de gaze pe piața internațională până în 2024-2025, când vor începe să funcționeze instalațiile de GNL din SUA aflate în construcție. Astfel, Europa și întreaga lume se confruntă cu perspectiva unei penurii de gaze pentru următorii doi-trei ani.

Perspectivele pentru iarna 2023/2024 ar putea fi și mai proaste. Este foarte probabil ca Europa să ajungă în primăvara anului 2023 cu rezervoarele de gaz aproape goale (de obicei, 20-25% din capacitate la sfârșitul iernii) și, spre deosebire de primăvara anului 2022, nici măcar cantități mici de gaz rusesc nu vor ajunge în nord-vestul Europei. Desigur, până atunci, economia europeană va fi trăit mai mult de un an cu penuria de gaze, se va dobândi experiență în materie de adaptare, iar investițiile în economisirea energiei și în surse de energie de substituție vor începe să aibă efect, dar nu este un proces rapid.

Industria GNL și-a revenit considerabil în ultimii ani și au fost demarate câteva proiecte foarte mari în SUA, Canada și Qatar, precum și unele mai mici în Mozambic, Congo și Indonezia (date ale Uniunii Internaționale a Gazului). Dar această capacitate va fi în mare parte după 2025, iar 34 de milioane de tone din cele 110 milioane de tone de capacitate anuală suplimentară de GNL estimată de acestea provin din două proiecte rusești, Arctic LNG 2 al Novatek și Baltic LNG al Gazprom, care sunt acum foarte mult puse sub semnul întrebării.

Creșterea producției de gaze fără capacitatea de a le transporta către centrele de cerere – Europa, Japonia, alte țări asiatice – este practic inutilă: descoperirea și dezvoltarea rapidă a unei mari provincii de gaze poate schimba echilibrul global al gazelor doar în tandem cu construcția de uzine de GNL sau de conducte de export, iar astfel de proiecte necesită 7-10 ani pentru a fi implementate.

În plus, o parte din noul gaz va fi folosit pentru a înlocui producția în declin din zăcămintele producătoare. De exemplu, uzina de GNL cu o capacitate de 29 de milioane de tone din Algeria este utilizată în prezent în proporție de 40%, iar uzina cu o capacitate de 26 de milioane de tone din Indonezia este utilizată în proporție de 50%. Producția de GNL în Egipt și Nigeria a scăzut. Iar guvernul norvegian preconizează că producția de gaze din Norvegia va rămâne aproximativ neschimbată în următorii ani. Fără îndoială, această situație va încuraja lansarea de noi proiecte și accelerarea celor aflate deja în construcție. Pe de altă parte, chiar și în condițiile actuale, Agenția Internațională pentru Energie prevede o creștere a cererii de 140 de miliarde de metri cubi de gaz până în 2025 (echivalentul aproximativ a 100 de milioane de tone de GNL), în principal în țările asiatice dependente de importuri.

După succesul exploatării gazelor de șist în SUA, au existat numeroase încercări de a dezvolta această activitate în Europa, dar acestea au încetat la mijlocul anilor 2010. Principalele bazine de gaze de șist din Europa sunt nord-estul Franței, centrul Poloniei și România. Dar s-a dovedit că geologia de aici este mai complicată decât în SUA. În plus, realizarea unor lucrări care necesită până la 30 de mii de tone de apă și până la 10 mii de tone de nisip pentru fiecare puț, din care trebuie forate sute, este mult mai ușoară în zonele slab populate din Texas și Dakota decât în Europa, cu drumurile sale înguste care traversează zone populate. Legile funciare europene sunt mult mai complicate decât cele americane. În cele din urmă, revoluția americană a șisturilor se folosește de vasta bază de resurse a industriei petrolului și gazelor naturale – un număr mare de platforme de foraj grele și de flote de fracturare (echipamente de fracturare hidraulică, principala metodă de stimulare a producției de gaze) ușor accesibile, care în Europa sunt aproape inexistente. În concluzie, dezvoltarea resurselor de șisturi în Europa este prohibitiv de costisitoare și de lungă durată. În cele mai bune condiții, reluarea acestor proiecte va dura cel puțin câțiva ani.

Prin urmare, lumea se va confrunta cu o penurie semnificativă de gaze cel puțin până în 2025. Proiectele care vor fi demarate după 2025 vor diminua deficitul, dar nu vor crea abundență: acestea sunt concepute pentru a crește cererea, nu pentru a compensa deficitul de gaze rusești. Proiectele lansate în 2022-2023 nu vor avea un impact semnificativ asupra pieței decât cel mai devreme în 2028-2030. În plus, în ciuda schimbării dramatice a atitudinii față de investițiile în energie convențională, investitorii rămân foarte precaut în ceea ce privește amortizarea pe termen lung a noilor proiecte în contextul viitoarei tranziții energetice. Probabil că vor cere garanții de achiziție de gaze, acorduri de tip „take-or-pay” sau alte garanții, dar acest lucru va însemna doar transferarea riscului de a deține un activ blocat către altcineva, cel mai probabil către guvernele europene.

Atenția multora se concentrează acum asupra scăderii piețelor bursiere, a inflației și a creșterii facturilor la utilități. Dar, dincolo de aceasta, în Europa se desfășoară o criză de solvabilitate pentru companiile energetice, comparabilă ca gravitate cu criza financiară din 2008. În majoritatea țărilor europene, companiile de electricitate și de gaze sunt obligate să perceapă clienților un tarif fix pentru un an. Dar acestea cumpără gaz și electricitate de pe piața liberă, cu prețuri volatile. Nu există o adâncime suficientă pe piața instrumentelor derivate pentru a acoperi diferența dintre prețul fix și cel variabil. Prin urmare, aceste companii tind să aibă o poziție deschisă mare, iar riscul este acoperit de o rezervă încorporată în prețul pentru cumpărători. Acest lucru funcționează în condiții normale de piață, dar nu și în situații precum cea din februarie 2022 (și, în realitate, chiar din vara anului 2021). Mai multe companii energetice europene se află acum în pragul insolvenței (Uniper în Germania, furnizorii regionali de utilități din întreaga Europă), iar statele sunt obligate să creeze fonduri de rezervă de zeci de miliarde de euro pentru a le salva.

Astfel, criza și stresul de pe piețele de energie cauzate de consecințele gazelor rusești se vor întinde pe mai mulți ani și se vor manifesta în forma cea mai acută în următorii doi ani.

o criză majoră așteaptă economiile europene și mondiale

Dar criza gazelor nu este doar un fenomen european. Prin intermediul mecanismului de comercializare a GNL, criza europeană a gazelor naturale a devenit o criză globală: prețurile gazelor au crescut în toate țările. Unele țări, precum Pakistan și Bangladesh, nu-și mai pot permite să cumpere gaz și se confruntă cu întreruperi regulate de energie electrică.

Situația amintește de criza petrolieră din 1973, când statele arabe au redus producția de petrol și au întrerupt aprovizionarea cu petrol a cinci țări occidentale ca represalii pentru sprijinul acordat Israelului. Embargoul petrolier a durat aproximativ patru luni, reducerile de aprovizionare au reprezentat aproximativ 4% din comerțul mondial și au dus la o creștere de patru ori a prețurilor și la o criză economică de mai mulți ani. Toți parametrii crizei din 1973 au fost acum depășiți – atât în ceea ce privește ponderea reducerilor în aprovizionarea cu gaze, cât și în ceea ce privește creșterea prețurilor.

Embargoul petrolier din 1973 a luat lumea prin surprindere și, de atunci, au fost luate măsuri de economisire a energiei și de constituire a unor rezerve strategice de petrol. Când a început să se discute despre embargoul asupra petrolului și gazelor pentru Rusia, unul dintre argumentele în favoarea acestuia a fost că economia mondială este astăzi mult mai pregătită pentru astfel de șocuri. Și, într-adevăr, în primele luni nu s-a întâmplat nimic deosebit de rău. Dar care ar putea fi consecințele pe termen lung?

Să comparăm situația actuală cu cea din 1973. Dezvoltarea sovietică a Siberiei de Vest a început, de asemenea, în anii 1960 (câmpul Brent a fost descoperit în 1971, platformele fuseseră deja construite în 1973, iar primul petrol a fost produs în 1976); dezvoltarea sovietică a Siberiei de Vest a început, de asemenea, în anii 1960 (primele câmpuri au fost descoperite în 1960-1961, iar Samotlor în 1965). Tot atunci a început și conversia centralelor electrice pe bază de petrol la gaz. În 1970, în lume existau 90 de reactoare nucleare, iar în 1980 erau 253, capacitatea totală a acestora crescând de la 16 GW la 135 GW.

Industria petrolieră și a gazelor naturale se află acum într-o recesiune profundă, cu investiții înjumătățite din 2014, mai întâi ca urmare a șocului prețurilor și apoi sub presiunea opiniei publice, care consideră că tranziția energetică este aproape și că până și capacitățile de producție de petrol și gaze existente sunt investiții „blocate” care vor fi închise înainte ca baza de resurse să fie epuizată. Dezvoltarea energiei nucleare a fost practic oprită după accidentele de la Cernobîl și Fukushima din 2010, iar unitățile energetice construite în anii 1970 au fost dezafectate în anii 2010. Creșterea spectaculoasă a producției de energie solară și eoliană în Germania începând cu anul 2000, care a generat aproximativ 100 TWh de energie electrică în prima jumătate a anului 2022, a compensat în mare măsură scăderea producției de energie nucleară (de la 90 TWh în prima jumătate a anului 2006 la 17 TWh în prima jumătate a anului 2022).

Toate acestea indică faptul că consecințele gazelor rusești vor duce la o criză sistemică în economia globală în următorii ani. Pentru economiile europene, acest lucru înseamnă o creștere multiplă a prețurilor la gaze și electricitate, inclusiv (din cauza caracteristicilor de stabilire a prețurilor de pe piețele energetice) și în țările cu o pondere minimă a producției de gaze, cum ar fi Franța. Există posibilitatea ca guvernele să renunțe la principiile pieței și să introducă prețuri reglementate, dar acestea vor rămâne în continuare ridicate. Pentru gospodării, acest lucru ar însemna că plățile lunare ar crește cu sute de euro și ar putea ajunge la nivelul de 1.000 de euro. Având în vedere că bugetul mediu al unei gospodării din „Europa bogată” este de aproximativ 2 500 de euro pe lună, pierderea unei proporții atât de mari din acesta ar duce la o scădere bruscă a puterii de cumpărare, a încrederii economice și a dorinței de a cheltui. Șocurile de acest tip duc, de obicei, la recesiuni.

Pentru industriile care au ca materii prime o proporție mare de energie sau gaze, acestea sunt vremuri grele. Acestea sunt industria siderurgică, prelucrarea metalelor, industria chimică, producția și prelucrarea sticlei, producția de ciment, materiale de construcții și îngrășăminte azotate. Toate aceste industrii își reduc drastic competitivitatea în Europa – ele vor supraviețui doar în segmentul produselor specializate cu proprietăți unice (așa cum a supraviețuit până acum industria japoneză a oțelului).

Este posibil ca dispariția lor să nu fie completă, dar restructurarea, optimizarea și reducerea cheltuielilor sunt aproape inevitabile. Proprietarii se confruntă cu o alegere dificilă – să închidă pentru totdeauna, să aștepte câțiva ani de criză sau să înceapă să reformeze și să restructureze producția (în special, să o mute în țări cu gaze ieftine care nu au acces la piețele externe). Oricum ar fi, pe termen scurt, este de așteptat ca aceste industrii să înregistreze o reducere semnificativă a producției și a locurilor de muncă.

De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că, din punct de vedere formal, în statisticile economice, ponderea industriei prelucrătoare este relativ mică, aproximativ 15% pentru întreaga UE, în timp ce serviciile reprezintă aproximativ 65%. Dar organizarea modernă a producției implică o mare parte din externalizare, iar această externalizare – IT, finanțe, contabilitate, lucrări de dezvoltare etc. – sunt adesea considerate din punct de vedere statistic drept servicii. Adică, o cantitate semnificativă de servicii face, de fapt, parte din activitățile întreprinderilor de producție și depinde în întregime de starea acestora.

Pe lângă criza energetică, lumea s-ar putea confrunta cu o criză alimentară. Gazul natural este principala materie primă pentru producția de îngrășăminte pe bază de azot, 12% din îngrășămintele din lume fiind produse în Europa. Practic, toate aceste uzine sunt acum închise. India și Indonezia, al patrulea și al cincilea producător mondial de îngrășăminte pe bază de azot, sunt importatoare de GNL, iar costul acestuia le afectează costurile de producție. Prețurile globale ale îngrășămintelor azotate s-au quintuplat de la începutul anului 2021. Aceste creșteri provoacă o scădere a utilizării îngrășămintelor, ceea ce înseamnă un randament mai mic al culturilor și duce la mai puțină hrană.

Toate acestea sporesc probabilitatea unei recesiuni profunde, cauzată mai degrabă de factori fundamentali decât de factori ciclici (totuși, a sosit deja momentul pentru o recesiune ciclică). Ambele deficite preconizate – cel energetic și cel alimentar – sunt extrem de proinflaționiste. Mecanismul clasic de combatere a inflației constă în creșterea ratei dobânzii la credite, în timp ce pentru a preveni o recesiune ar trebui să o reducem. Dar recesiunea actuală nu este o încetinire a creșterii economice după o supraîncălzire a economiei, ci rezultatul unor șocuri structurale. Criza energetică provocată de război și sancțiuni se suprapune peste problema suprapunerii monetare din 2020-2021, când statele, contracarând criza carantinei, au injectat în economiile lor subvenții de sute de miliarde de dolari și euro.

Multe dintre aceleași fenomene economice au avut loc și în anii 1970, dând naștere la stagflația de atunci. Anii ’70 au fost o perioadă destul de dificilă pentru economiile dezvoltate. Atunci s-a încheiat epoca de creștere economică postbelică, cunoscută sub numele de Wirtschaftswunder sau sinonimele sale. Pe frontul socio-politic, după turbulenții ani ’60, suprafața părea destul de calmă, dar, în același timp, anii ’70 au adus o înflorire a terorismului – RAF în Germania, Brigăzile Roșii în Italia. După cum știm acum, multe mișcări extremiste din Europa au fost sprijinite de URSS.

Cel mai probabil, actualul guvern rus mizează pe instabilitatea politică, lansând un război energetic. Modul în care Rusia se raportează în prezent la lumea democratică ne face să ne temem că sprijinul extremist ar putea deveni din nou atractiv pentru politicienii ruși. Este adevărat că, spre deosebire de anii ’70, cu tot scepticismul pe care îl putem avea față de instituțiile și sistemul țărilor occidentale, Rusia, spre deosebire de URSS, nu poate servi drept exemplu atractiv de cale alternativă de dezvoltare nici pentru cei mai naivi cetățeni.

Toate aceste șocuri vor necesita o transformare majoră a lanțurilor de producție. O mare parte a capitalului și a capacității de producție create pentru a ține cont de vechea structură a prețurilor și de vechiul echilibru energetic se dovedește a fi inutilă și trebuie înlocuită; fonduri semnificative din bugetele țărilor importatoare de energie și ale cetățenilor acestora se îndreaptă către Qatar, SUA, Norvegia și Australia, încetinind creșterea economică în țările donatoare și neajutând prea mult țările beneficiare ale căror economii s-ar putea să nu fie capabile să digere acest aflux brusc de bogăție. În concluzie, vorbim despre o criză care ar putea fi mai gravă, mai profundă și mai durabilă chiar și decât cea din 2008-2009.

Calculele strategice ale Kremlinului s-au dovedit a fi eronate

Pe termen scurt, situația pare destul de favorabilă pentru Rusia – o scădere a livrărilor de gaze este compensată de o creștere a prețurilor. Chiar și o oprire completă a livrărilor de gaz și pierderea veniturilor din gaz ar fi neplăcută pentru corporația Rossiya, dar nu prea teribilă – petrolul aduce de câteva ori mai mult. În termeni fizici, exporturile reprezintă aproximativ un sfert din portofoliul Gazprom. Dispariția acestora ar însemna o schimbare semnificativă, dar nu fundamentală, pentru operațiunile sale. Desigur, gazul este vândut pe piața internă la prețuri de câteva ori mai mici decât cele de export, dar costurile de producție sunt bine acoperite de acestea. Gazprom are în continuare un portofoliu de împrumuturi, dar pentru a le achita, compania poate cumpăra valută pe piața internă de la alți exportatori.

În plus, va trebui finanțată construcția de infrastructură pentru Big East Turnaround, dar aici Gazprom se bazează probabil pe ajutorul statului. Având în vedere că exploatarea minereurilor, topirea metalelor și producția de țevi pentru noua conductă sunt în mare parte producție internă rusă, care, dacă ar fi oprită, ar necesita ca statul să sprijine cetățenii, fabricile și orașele în care acestea își au sediul, costurile suplimentare asociate cu această construcție pot fi mult mai mici din perspectiva Trezoreriei decât pare.

Cu toate acestea, pe termen mediu și lung, consecințele negative pentru Rusia par mult mai grave. Veniturile din gazele europene ar fi, în cel mai bun caz, parțial compensate de veniturile din vânzarea de gaze Yamal către China, ceea ce ar necesita construcția centralei Power of Siberia 2. Cu toate acestea, o treime până la (în cel mai bun caz) jumătate din gazul care curge spre Europa ar fi probabil redirecționat acolo. Într-un scenariu optimist, construcția gazoductului ar dura cinci ani, dar cel mai probabil va dura între 7 și 10 ani. China, în calitate de partener comercial monopsonist, s-ar dovedi a fi mai dură decât Europa, ceea ce ar putea implica prețuri relativ scăzute. În sectorul petrolier, situația este mai puțin dificilă: aici va fi posibil să se mențină o cotă mai mare de vânzări cu o mai mare diversificare a pieței și să se aibă o poziție de negociere mai puternică, în ciuda presiunii exercitate de SUA și de partenerii săi pentru a restricționa comerțul cu petrol rusesc. Chiar și aici, însă, pierderile vor fi semnificative.

Cel mai important, consecințele inversării comerțului cu energie nu pot fi considerate separat de consecințele „marii izolări” generale a Rusiei din cauza războiului din Ucraina. Aceste consecințe vor fi determinate nu numai de reducerea veniturilor în valută din exporturile de energie, ci și de o izolare financiară semnificativă, de excluderea (în mare măsură) din diviziunea internațională a muncii și de dificultatea de a profita de avantajele dezvoltării științifice și tehnologice de care dispun alte țări. Dimensiunea potențială a pierderilor pe termen lung cauzate de sancțiuni poate fi evaluată prin exemplul Iranului, care, la 43 de ani de la revoluția din 1979, nu și-a recăpătat venitul pe cap de locuitor de dinainte de revoluție (ajustat la inflație).

În Rusia de astăzi există percepția că, după crizele din 1991, 1998, 2008 și 2014, rușii nu mai sunt surprinși de nimic și că Rusia știe acum cum să iasă rapid din crize și să meargă mai departe. Dar Rusia a depășit crizele anterioare împreună cu restul lumii și ca parte a acesteia, iar acum se află în izolare, cel puțin pasivă și adesea activă. Rămâne de văzut în ce măsură economia rusă va putea face față acestei provocări, dar principalele ipoteze sunt, din păcate, foarte pesimiste.

Acestea fiind spuse, și poate cel mai important, Moscova nu a reușit până acum să transforme dependența energetică a Europei într-o pârghie pentru a-și atinge obiectivele politice.

Înainte de Primul Război Mondial, existau teorii răspândite conform cărora războaiele dintre marile puteri nu mai erau posibile, deoarece economiile lor deveniseră prea interconectate, iar războiul era prea ruinător pentru toate părțile. O ipoteză care a stat la baza planului strategic pentru războiul ruso-ucrainean părea să sugereze că schimburile comerciale cu Rusia, în primul rând în sectorul energetic, aduceau beneficii economice substanțiale Europei, la care Occidentul nu ar fi renunțat de dragul protejării integrității teritoriale a Ucrainei și a independenței sale față de influența rusă. Ipoteza a fost corectă în ceea ce privește beneficiile, dar falsă în ceea ce privește disponibilitatea Occidentului de a-și compromite bunăstarea economică în confruntarea cu Rusia.

Dacă privim situația în logica teoriei jocurilor, ne putem aminti că nu contează potențialul acțiunilor jucătorilor, ci modul în care ceilalți jucători evaluează probabilitatea diferitelor mișcări ale inamicului și consecințele acestora. Jucătorul A ar putea încerca să împiedice mutarea jucătorului B anunțând o amenințare – următoarea sa mutare, care îl costă pe A însuși, dar îl costă și mai mult pe B. Dacă B face mutarea în ciuda amenințării, atunci amenințarea ar putea să nu aibă sens pentru A în joc. Jucătorul B, pe de altă parte, face o mutare evaluând probabilitatea de răzbunare din partea lui A. Acțiunile jucătorilor și dorința de a se răzbuna în ciuda costurilor pot fi importante nu numai pentru jocul curent, ci și pentru cât de serios vor fi luate în serios amenințările lor în rundele următoare și cu alți jucători.

Calculul Kremlinului a fost că, deocamdată, scenariul excluderii livrărilor de energie rusească este declanșatorul unei crize economice majore, pe care Occidentul va încerca prin toate mijloacele să o evite. Cu toate acestea, puterea efectului de pârghie energetică va slăbi în timp. După cum s-a arătat mai sus, până în 2025, această amenințare nu va mai fi atât de mare, atât datorită noilor volume semnificative de GNL care vor intra pe piață, cât și datorită acumulării de elemente de tranziție energetică – turbine eoliene, panouri solare, sisteme de stocare a energiei, sisteme energetice industriale și rezidențiale în care electricitatea și hidrogenul înlocuiesc gazele naturale. Așa că era logic să încerce acum să transforme puterea de piață în dividende politice.

Astăzi se poate spune că, cel mai probabil, calculele strategice s-au dovedit a fi false. Dacă înainte de februarie Kremlinul, lăsând să se înțeleagă capacitatea sa de a provoca daune inacceptabile adversarului său, a ridicat miza în așteptarea unui „fold” din partea sa, acum s-a aflat într-o situație de „call”, fiind obligat să își demonstreze puterea reală a mâinii sale. Cu toate acestea, atunci când amenințarea a fost încercată, poziția sa nu a fost atât de avantajoasă pe cât se aștepta – atât din punct de vedere militar, cât și economic. Prin urmare, multe dintre temerile Kremlinului – acele potențiale amenințări și riscuri pe care le vedea pe termen mediu, în special reducerea influenței sale pe piețele energetice – de la sfârșitul ultimelor luni au devenit astăzi realitate. Este puțin probabil ca Kremlinul să fie pregătit să accepte cu ușurință o astfel de stare de lucruri și este posibil să încerce să ia o serie de măsuri mai degrabă disperate pentru a inversa situația (mobilizarea este în mod clar una dintre ele), dar, în orice caz, acum joacă, așa cum spun jucătorii de șah, dintr-o „poziție dificilă”.

Cu toate acestea, acest scenariu este, de asemenea, destul de costisitor pentru Europa. Costurile sale, suprapuse peste cele deja suportate de europeni în confruntarea cu pandemia, ar putea avea consecințe socio-economice și chiar politice grave, incluzând nu numai o schimbare a peisajului industrial, ci și ieșirea din scenă a vechii clase politice.

