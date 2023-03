Un fost șef în CIA explică de ce Moldova ar trebui să se unească cu România ca să iasă de sub influența Rusiei

Unul dintre cei mai apreciați foști ofițeri din CIA, James L. Olson, a vorbit într-un interviu exclusiv pentru presa din Romțnia, despre importanța României și a Moldovei în regiune, despre războiul din Ucraina și despre viitorul lui Vladimir Putin.

„Am o mare admirație pentru Ion Mihai Pacepa”

Cum a reconfigurat și cum va reconfigura războiul din Ucraina importanța României în Europa de Est?

România are o importanță vitală, inclusiv prin poziția sa strategică și prin faptul că are graniță cu Republica Moldova.

Am fost foarte încântat să văd rezultatele dialogului strategic din această lună de la București deoarece liderii români și americani au subliniat importanța Mării Negre. România are un rol foarte important în zona Mării Negre și este foarte implicată.

Și cum sunteți din România vreau să vă spun că am o admirație mare pentru Ion Mihai Pacepa, lucram la CIA când a venit în America. Am luat în repetate rânduri cartea sa „Orizonturi Roșii” la facultate și le-am vorbit studenților mei despre ea, pentru că prezintă în mod remarcabil cum era viața în regimul comunist.

A trecut mai bine de un an de la începerea războiului din Ucraina. Cum vedeți evoluția războiului pe termen scurt și mediu?

Războiul nu merge bine pentru ruși, care și-au făcut multe calcule greșite. După cum știți, planul inițial era să atace Ucraina din sud, nord și est, că captureze Kievul, să îl elimine pe Zelenski ca lider. Și nimic din toate astea nu s-a întâmplat. Putin a subestimat rezistența ucrainenilor. Putin l-a subestimat, de asemenea, pe Zelenski, a crezut că acesta va fi un lider slab. Și este uimitor cum Zelenski s-a dovedit a fi un lider inspirațional și curajos în această perioadă teribilă. Putin a calculat greșit și eficiența trupelor sale, ce a fost cu mult sub așteptări. Putin este acum într-o situație în care nu poate câștiga.

Putin a făcut o eroare masivă și pentru că a subestimat capacitatea de unitate a NATO și a Vestului, precum și susținerea pentru Ucraina.

Legat de durata războiului din Ucraina, cred că va fi un război de durată dacă Putin va rămâne la putere. Și asta pentru că Putin nu va renunța și nu va negocia cu bună credință. Și Putin are resursele pentru un război de durată, mai ales dacă va primi ajutor de la China.

Însă nu cred că Putin va mai rămâne la putere.

Este mai probabilă o implozie a regimului lui Vladimir Putin decât o înfrângere militară?

Este mai probabilă eliminarea lui Putin. Cred că Putin va fi înlăturat. Și sunt optimist. Deoarece cred că oamenii care vor fi motivați să îl elimine pe Putin o vor face pentru motive juste, pentru a salva Rusia, pentru a reinstaura democrația. Cred că este un curent din ce în ce mai puternic de opoziție la adresa lui Vladimir Putin, atât în rândul armatei, cât și în cel al serviciilor de informații și al oligarhilor. Putin distruge Rusia. Și cred că sunt destui ruși patrioți și de bună credință care vor decide că e de-ajuns. Nu aș exclude nici varianta unei asasinări a lui Vladimir Putin. Cred că vor apărea ruși patrioți care vor decide că Putin trebuie eliminat. Iar în acel moment se va termina războiul. Pentru că poporul rus suferă și mulți soldați ruși mor pe front. Putin face ca Rusia să sângereze și nu poate face asta la nesfârșit. Priviți statisticile. Conform estimărilor, de când a început războiul armata rusă a pierdut aproximativ 25.000 de oameni. Și e șocant. Pentru că dacă ne uităm la războiul de 10 ani din Afganistan din perioada 1979-1989, rușii au pierdut 15.000 de oameni. A fost rău pentru ei. Însă pierderile din Ucraina sunt mult mai rele.

Și cred că sunt generali în armata rusă care sunt revoltați de numărul mare de soldați uciși. Iar acei generali ar putea fi o sursă de revoltă împotriva lui Putin. Aș spune despre Putin că este ”a dead man walking” (n.red. – ”un mort viu”).

Nu cred că va mai fi o dictatură în Rusia după căderea lui Putin.

Geopolitic vorbind, cât de delicată este situația Republicii Moldova în contextul războiului din Ucraina?

Republica Moldova este o țară cu risc extrem. Dacă războiul nu se termină printr-o înlăturare a lui Putin, acesta se poate ușor extinde. Cunoaștem ambițiile regionale ale lui Putin. Își dorea să consolideze controlul asupra estului Ucrainei, să pună mâna pe toată coasta ucraineană a Mării Negre și să preia controlul asupra Moldovei. Pentru că Moldova e o țintă. Putin vrea Moldova, are o puternică bază de operații în Transnistria. Putin ar putea folosi Transnistria ca să atace militar Moldova. Putin încearcă, prin serviciile sale de informații, să o elimine pe Maia Sandu. Și gândiți-vă ce s-ar putea întâmpla dacă va face asta. Putin are deja un „președinte-marionetă” în Belarus, pe Lukașenko. Dacă va pune mâna pe Moldova, Putin va înconjura 77% din Ucraina. Iar lumea trebuie să conștientizeze că Republica Moldova este într-un mare risc. Rușii i-au spus deja președintei Maia Sandu că dacă Moldova se va uni cu România sau se va alătura NATO poate avea aceeași soartă ca Ucraina. Însă planul lui Putin legat de Moldova a fost amânat din cauza problemelor mari pe care le are privind războiul din Ucraina. Însă în mod cert planul pe termen lung al lui Putin include încercuirea Ucrainei. Și asta înseamnă clar că Putin vrea Moldova.

Care ar fi, în opinia dumneavoastră, soluția pentru ca Republica Moldova să iasă din zona de influență a Rusiei: să se unească cu România sau să devină membru NATO?

Cred că cea mai de dorit opțiune pentru a salva Moldova ar fi să se unească cu România. Cultural, etnic și lingvistic, sunteți două popoare similare. O unire a Republicii Moldova cu România i-ar asigura o mare protecție. Iar dacă Moldova ar face parte din România ar fi automat membru NATO. Sunt însă îngrijorat dacă Republica Moldova ar încerca să se alăture NATO de una singură. Pentru că acest lucru ar fi foarte provocator pentru ruși și i-ar îndemna cumva la un atac asupra Moldovei. Și cred că cea mai bună soluție ar fi ca Moldova să se unească cu România. Și sper că unirea Moldovei cu România se va întâmpla.

Se va muta în anii următori centrul strategic de greutate al Europei către Europa de Est?

Deja s-a mutat. NATO se mută în Est. Iar importanța granițelor României și Poloniei este mai mare ca niciodată pentru NATO.

Pe parcursul a trei decenii, James L. Olson a fost un ofițer de elită în Directoratul de Operațiuni al Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite (CIA). Licențiat în Drept la Universitatea din Iowa, James L. Olson a avut, printre altele, misiuni ca ofițer CIA la Moscova, Viena, Paris și Ciudad de Mexico. Olson a avut mai mulți ani o funcție la vârf, fiind șeful Contrainformațiilor din CIA. Vorbește fluent șase limbi și este profesor emerit la The Bush School of Government&Public Service din cadrul Texas A&M University, o universitate de prestigiu din Statele Unite, înființată în 1876 și unde predă cursuri de informații și contrainformații. Opt dintre absolvenții universității sunt laureați ai Premiului Nobel.

James L. Olson a scris două cărți despre experiența sa îndelungată în cadrul CIA: “Fair Play: The Moral Dilemmas of Spying” (2006) și “To Catch a Spy: The Art of Counterintelligence” (2021).

James L. Olson a primit pentru cariera sa excepțională în CIA câteva dintre cele mai importante medalii ale S.U.A., precum Medalia pentru o Carieră Impresionantă în Informații sau Medalia de Excelență în Contrainformații.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!