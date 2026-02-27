Un fost vicepremier al R. Moldova ar fi fost omorât în stânga Nistrului

Un fost deputat al Republicii Moldova și fost prim-vicepremier ar fi fost ucis în propria locuință, potrivit unor surse citate de PulsMedia. Crima ar fi avut loc la 24 februarie 2026, în localitatea Caragaș, raionul Slobozia, în stânga Nistrului.

Este vorba despre Nicolae Andronati, în vârstă de 90 de ani. Cadavrul acestuia a fost descoperit în casa sa. Persoane necunoscute ar fi pătruns în gospodărie și l-ar fi omorât în circumstanțe care, deocamdată, nu au fost făcute publice.

Așa-zișii milițieni din stânga Nistrului ar fi reținut doi suspecți. Un al treilea bărbat, în vârstă de 31 de ani, ar fi fost anunțat în căutare.

Nicolae Andronati a fost specialist în domeniul informaticii și al tehnicii de calcul, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, semnatar al Declarației de Independență la 27 august 1991, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova (1990–1994) și prim-viceprim-ministru al Republicii Moldova.