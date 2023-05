Un general polonez vorbește despre o revoltă militară împotriva lui Lukașenko în Belarus: „Trebuie să fim pregătiți”

Generalul Waldemar Skrzypczak, fost comandant al Forțelor Terestre ale Poloniei și viceministru al Apărării la Varșovia, afirmă că țările vecine trebuie să fie pregătite pentru o revoltă în Belarus împotriva lui Alexandr Lukașenko, relatează Polsat News și Hotnews.

Skrzypczak, unul dintre cei mai decorați ofițeri polonezi și fost comandant al contigentului Varșoviei în Irak, a vorbit într-un interviu acordat jurnaliștilor despre evenimentele recente din regiunea rusă Belgorod, unde trupe de partizani ruși susținuți de Ucraina au efectuat un raid zilele trecute.

„Nu toți rușii sunt de acord cu politica lui Putin”, a afirmat el, adăugând însă că acțiunea militară nu a avut o semnificație strategică, ci vă scopul ei a fost destabilizarea administrației ruse din regiune.

„Nu asociez asta cu contrataculul ucrainean așteptat, dar văd în aceste acțiuni un semnal care sper să se răspândească mai larg”, a afirmat el, prognozând totodată că acțiuni similare ar putea avea loc în curând pe teritoriul bielorus.

„Dacă contrataculul ucrainean se încheie cu succes, acei bieloruși înarmați care fac parte din potențialul militar al armatei ucrainene nu vor renunța la arme. Se vor îndrepta spre Belarus. Sper că acest lucru va declanșa o revoltă în Belarus, ceea ce îl îngrijorează pe Lukașenko”, a declarat acesta.

„Să ne pregătim pentru o revoltă în Belarus, pentru că se va întâmpla. Trebuie să fim pregătiți să sprijinim aceste unități care vor desfășura operațiuni împotriva lui Lukașenko. Avem motive să-i ajutăm, așa cum îi ajutăm pe ucraineni”, a subliniat el.

Potrivit acestuia, „poporul bielorus îi va sprijini și va merge cu entuziasm împotriva lui Lukașenko”.

„El nu mai are un potențial militar atât de mare încât să prevină o astfel de revoltă. Rusia nu îi va ajuta prea mult, deoarece va avea propriile probleme”, a mai spus generalul polonez.

Skrzypczak a avertizat însă că o astfel de revoltă va declanșa cu siguranță un exod al bielorușilor spre Polonia și că autoritățile de la Varșovia trebuie să se pregătească pentru un asemenea scenariu.

