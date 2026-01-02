Un inspector vamal, în vizorul ANI: Suspiciuni privind o donație de 100.000 de euro

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat controlul averii și intereselor personale în privința unui inspector superior din cadrul Serviciului Vamal, după apariția unor suspiciuni legate de modificări patrimoniale semnificative, inclusiv donații și împrumuturi de zeci de mii de euro.

ANI a emis un proces-verbal de inițiere a controlului averii și intereselor personale în privința lui Mihai Rapcea, inspector superior al Biroului vamal Centru din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova.

Potrivit documentului, decizia a fost luată în urma unei sesizări înregistrate la începutul lunii decembrie 2025, care vizează respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. În sesizare sunt invocate suspiciuni privind obținerea, în anul fiscal 2022, a unei donații în valoare de 100.000 de euro și a unui împrumut de 30.000 de euro, atât de către subiectul declarării, cât și de membrii familiei acestuia.

În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate Vlad-George Fricațel a examinat declarațiile de avere și interese personale depuse de Mihai Rapcea pe perioada exercitării funcției, acestea fiind confruntate cu datele obținute din sistemele informaționale ale statului. Totodată, au fost solicitate informații și acte justificative suplimentare de la persoana vizată.

ANI precizează că, prin răspunsul transmis la 29 decembrie 2025, subiectul declarării a prezentat un volum considerabil de documente și informații, a căror analiză impune o verificare detaliată și aprofundată. Constatările preliminare indică faptul că, pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării, în averea acestuia au intervenit modificări patrimoniale esențiale, materializate prin procurarea de bunuri mobile și imobile, venituri din vânzarea unor bunuri, precum și obținerea unor donații și împrumuturi semnificative.

În procesul-verbal de inițiere a controlului se menționează că doar un control substanțial poate permite evaluarea completă a situației de fapt și de drept, inclusiv verificarea corespunderii dintre veniturile declarate, cheltuielile efectiv suportate și bunurile dobândite.

În aceste condiții, ANI a dispus inițierea procedurii de control al averii și intereselor personale în privința lui Mihai Rapcea, informarea acestuia despre drepturile prevăzute de lege și publicarea procesului-verbal de inițiere a controlului.