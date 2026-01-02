Tragedia din Elveția: „Oamenii fugeau, țipau și plângeau”. Martorii tragediei din Elveția spun că au văzut iadul

Sute de oameni au depus flori și lumânări, joi seară, în fața barului Le Constellation din stațiunea Crans Montana situată în partea de limbă franceză a Elveției, locul unde aproximativ 40 de persoane au murit și alte 115 au fost rănite, majoritatea grav, într-un incendiu izbucnit chiar în timpul petrecerii de Revelion. În timp ce autoritățile investighează cauza incendiului, martorii tragediei povestesc că „au văzut iadul”. Sunt persoane care încă își caută rudele care se aflau în local în noaptea dintre ani, potrivit BBC, CNN și Reuters.

Incendiul a izbucnit în noaptea de Revelion, la ora locală 1:30 (02:30 ora României) și a fost atât de violent încât identificarea tuturor victimelor ar putea dura săptămâni.

Printre persoanele dispărute se află mai mulți cetățeni străini, printre care opt francezi și mai mulți italieni. . MAE de la Bucureşti nu a anunțat până acum dacă au fost sau nu și cetățeni români afectați de incendiu.

În timp ce rudele așteaptă vești despre cei dispăruți în incendiul, apar noi martori care vorbesc despre tragedia șocantă din Elveția.

BBC a vorbit cu Daniella din Milano, care are o casă de vacanță pe strada paralelă cu barul Le Constellation. La ora 01:30 ora locală, se întorcea acasă împreună cu soțul ei de la o cină de Revelion când a început să simtă miros de fum. Când s-a apropiat de bar, a văzut o jachetă complet arsă pe jos și echipe de polițiști, pompieri și ambulanțe pe stradă.

„Oamenii fugeau în toate direcțiile, țipând și plângând. Am văzut mai multe persoane care erau transportate pe targă.” Echipele de urgență efectuau manevre de resuscitare, povestește Daniella. „Un tânăr s-a apropiat de mine și mi-a spus că a văzut iadul”.

Câți oameni au fost uciși

Autoritățile elvețiene au susținut, joi după-amiază, o conferință de presă, în care au anunțat că, în urma incendiului puternic, au murit „aproximativ 40 de oameni”. Potrivit poliției, oameni din mai multe țări sunt victime ale incendiului. Este pentru prima dată când autoritățile oferă un bilanț al victimelor de la izbucnirea incendiului.

Anterior, poliția vorbea doar despre „zeci de morți”.

Alte cel puțin 115 de persoane au fost rănite, majoritatea cu arsuri grave, au declarat oficialii elvețieni. Majoritatea au fost transportate la spitalul din Valais, unde unitatea de terapie intensivă este acum plină, potrivit autorităților locale. Mulți alți pacienți au fost trimiși în alte spitale pentru tratament specializat pentru arsuri.

La Spitalul Universitar din Lausanne au ajuns, până acum, 22 de persoane.

Cei mai mulți pacienți au vârste cuprinse în medie între 16 și 26 de ani și sunt „cele mai grave cazuri”, a declarat directoarea unității medicale Claire Charmet, pentru ziarul elvețian 24 Heures.

Zece elicoptere, 40 de ambulanțe și 150 de lucrători de urgență au fost trimiși la fața locului. Se depun în continuare eforturi pentru identificarea victimelor și returnarea cadavrelor familiilor cât mai repede posibil, a declarat procurorul șef al cantonului Valais, Beatrice Pilloud.

Ambasadorul Italiei în Elveția spune că identificarea morților ar putea dura săptămâni. Anterior, ministrul italian de externe a declarat că identificarea va fi dificilă din cauza arsurilor grave.

Ce a cauzat focul

Cauza este în prezent necunoscută, dar procurorul Pilloud a declarat că tragedia este tratată ca un incendiu și că „în niciun moment nu se pune problema unui atac”.

Întrebat despre rapoartele anterioare privind o explozie, oficialul regional de securitate Stéphane Ganzer a declarat că „nu detonarea unui dispozitiv exploziv a provocat incendiul, ci incendiul care, pe măsură ce s-a extins, a provocat o explozie și o conflagrație generală a localului”.

Două femei franceze care spun că se aflau în bar în acel moment au descris cum au văzut o chelneriță punând o lumânare aniversară pe o sticlă de șampanie.

Salvatori la locul incendiului care a mistuit barul Le Constellation din Crans-Montana pe 1 ianuarie 2026. Credit line: MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia

„Una dintre lumânări a fost ținută prea aproape de tavan, care a luat foc. În câteva secunde, întregul tavan era în flăcări. Totul era din lemn”, au declarat Emma și Albane pentru postul de televiziune francez BFMTV.

Ele au descris evacuarea ca fiind „foarte dificilă”, deoarece calea de evacuare era „îngustă”, iar scările pentru a ieși afară „și mai înguste”.

Procurorul general al cantonului Valais, Beatrice Pilloud, a spus, într-o conferință de presă, că sunt avansate „mai multe ipoteze” privind cauza incendiului.

Întrebată de un jurnalist despre aceste mărturii, conform cărora sticlele de șampanie cu lumânări ar fi putut cauza incendiul, Beatrice Pilloud a spus că nu poate confirma nimic cât timp ancheta este în desfășurare.

Imagini de promovare a barului arată cum erau servite sticle de băuturi cu artificii în ele

Un videoclip de promovare publicat în mai 2024 pentru barul Le Constellation, din stațiunea elvețiană Crans-Montana, unde a izbucnit incendiul în urma căruia au murit aproximativ 40 de oameni, arată cum băutura era servită cu artificii, potrivit BBC.

Cauza incendiului din barul Le Constellation nu a fost confirmată de autorități. Oameni care au scăpat cu viață din barul în flăcări au spus că au văzut o chelneriță punând „o lumânare aniversară” pe o sticlă de șampanie, care a aprins tavanul.

Un videoclip distribuit în mai 2024 pe YouTube de contul @ConstellationCransMontana arată femei cu căști de motocicletă mergând prin bar cu sticle de alcool pe care sunt artificii.

Scene șocante descrise de martori

Un alt martor ocular al incendiului de la Le Constellation a povestit pentru BBC cum a intrat în clădirea care ardea pentru a încerca să salveze oamenii dinăuntru.



„Am auzit o explozie puternică și după aceea am văzut mult fum”, spune a spus martorul pentru BBC.



„Am crezut că fratele meu mai mic era înăuntru, așa că am venit și am încercat să sparg geamul pentru a ajuta oamenii să iasă”, a mai spus acesta.



El spune că odată ajuns înăuntru a văzut oameni „arzând din cap până în picioare, fără haine”.

„A fost foarte șocant”, a spus el.



Bărbatul spune că pompierii și medicii au intervenit, dar a încercat să ajute pe unde a putut, oferind apă și haine răniților, dându-i inclusiv geaca sa unui bărbat cu arsuri.

„A fost foarte tulburător pentru că am intrat în acest bar în fiecare zi a săptămânii… doar în ziua în care nu m-am mai dus, a ars”, a continuat el.

„Oamenii încercau să spargă geamul cu scaunele din bar”

Alexis, în vârstă de 18 ani, a spus că se afla în fața barului când a observat pentru prima dată incendiul „prin ușile de sticlă”.

„Era o flacără care ieșea”, a declarat pentru postul de televiziune elvețian RTS. „Oamenii alergau prin aceste flăcări”.

„Oamenii alergau prin aceste flăcări. Puteai vedea umbrele, oamenii încercau să spargă geamul cu scaunele din bar”, a spus el.

Un alt martor, Alex, în vârstă de 21 de ani, a declarat pentru RTS că tocmai ajunsese în fața barului când primele victime ale incendiului au început să iasă în fugă.

„Am văzut pe cineva în lenjerie intimă, ars”, a spus Alex. „Atunci mi-am dat seama că era cu siguranță ceva în neregulă”, a continuat el.

Ce se știe despre barul Le Constellation

Le Constellation este un bar mare din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana, care există de mulți ani.



Deși stațiunea în sine este destul de luxoasă, Le Constellation nu era deosebit de extravagant, a relatat jurnalista Silvia Costeloe de la BBC, trimisă în stațiune.



La etaj, există o zonă cu ecrane TV unde oamenii merg să urmărească meciuri de fotbal. La parter este un bar mare unde probabil oamenii beau și dansau.



Putea găzdui până la 300 de persoane și avea o mică terasă, deși nu se știe câte persoane erau acolo în momentul incendiului.

Sărbătorile de Crăciun și de Anul Nou sunt una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului pentru stațiunile de schi alpin și este probabil ca barul să fi fost plin de elvețieni și turiști care sărbătoreau începutul anului 2026.

Cinci zile de doliu în Elveția

Elveția va ține cinci zile de doliu după incendiu. Președintele țării, Guy Parmelin, a descris incendiul ca fiind unul dintre cele mai grave evenimente din istoria Elveției.

„A fost o tragedie de proporții necunoscute”, a spus el, aducând un omagiu numeroaselor „vieți tinere care s-au pierdut”.