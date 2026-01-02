Avocata Doina Străisteanu, indignată: Aproape 25 mii lei mă costă polița medicală în 2026

Avocata Doina Ioana Străisteanu se arată indignată de faptul că pentru anul 2026, va trebui să achite, pentru polița medicală, aproape 25 de mii de lei, pentru sine și avocatul său stagiar. „Acesta e prețul libertății de exprimare și de întrunire! Plătim pentru protestul nostru împotriva proiectului absurd de lege de a supune avocații vetting-ului”, a scris apărătoarea, într-o postare pe rețele.

„24 726 lei eu trebuie să achit poliță medicală pe anul 2026, pentru mine ca și „Cabinetul Avocatei Străisteanu Doina Ioana” și pentru avocatul stagiar care este la îndrumarea mea, Ogor Anatolie.

24 726 lei! Fără reducerea obișnuită până la 31 martie 2026, de care beneficiază alte categorii de populație și după cum era toți anii trecuți .

Asta e prețul libertății de exprimare și de întrunire !

Plătim pentru protestul nostru împotriva proiectului absurd de lege de a supune avocații vetting-ului!

Dintotdeauna omul a plătit scump pentru a fi liber, dar și cel care a pus preț pe libertate a sfârșit rău!

Istoria trebuie știută!”, a scris avocata Doina Ioana Străisteanu, într-o postare pe rețele.