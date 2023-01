Un mercenar din Grupul Wagner, care și-a omorât în bătaie propria mamă, a fost înmormântat ca un erou în Rusia

Un soldat din gruparea de mercenari Wagner a fost înmormântat cu onoruri militare în Rusia, după ce a fost ucis în Ucraina. El a fost trimis pe front direct din închisoare, unde își ispășea pedeapsa după ce și-a ucis propria mamă.

Serghei Molodtsov, în vârstă de 46 de ani, a fost scos dintr-o dintr-o colonie penală din Rusia, unde era încarcetat din 2017, după ce și-a ucis mamă într-un mod brutal. S-a alăturat grupului de mercenari Wagner, al cărui lider este Evgheni Prigojin (cunoscut și ca „Bucătarul lui Putin”) și a fost trimis în luptă pe frontul din Ucraina.

Însă, bărbatul a fost ucis de forțele Kievului, dar, în ciuda trecutului său criminal, a fost înmormântat ca un erou, cu onoruri militare în Serov, Rusia, joia trecută, informează Insider.

Molodtsov s-a alăturat Grupului Wagner în timp ce își ispășea pedeapsa într-o colonie penală pentru uciderea propriei sale mame, a confirmat șeful districtului urban Serov pentru agenția de presă locală rusă E1.

Aflat în stare avansată de ebrietate, El și-a bătut propria mamă până la moarte, rupându-i maxilarul, umărul, fața și capul, potrivit unui verdict de condamnare din 2017, a relatat E1.

Molodtsov a fost condamnat la mai mult de 11 ani într-o colonie penală, dar a sfârșit prin a ispăși puțin peste 5 ani înainte de a fi înrolat pentru a lupta, a precizat publicația.

„Tip vesel și norocos”

Într-o declarație șocantă, având în vedere trecutul său, oficialii locali din Serov l-au descris pe Molodtsov într-o postare pe Facebook ca fiind un „tip vesel și norocos”, care era „întotdeauna acolo pentru cei care aveau nevoie de ajutor”.

La înmormântarea sa, soldații ruși i-au purtat sicriul, iar veteranii militari au ținut discursuri de adio.

The New York Times a relatat săptămâna trecută că Grupul Wagner a recrutat peste 35.000 de pușcăriași pentru a servi în armata sa, citând informații furnizate de organizația pentru drepturile deținuților Russia Behind Bars.

The Daily Beast, citând interviuri cu foști luptători Wagner, a relatat la începutul acestei săptămâni că ucigașii și violatorii condamnați devin rapid „noii eroi ai Rusiei”, după ce au pretins că au capturat orașul ucrainean Soledar, unde se dau în prezent cele mai intense lupte.

